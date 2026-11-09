"Si trabajan para terroristas, vamos a capturarlos": medidas contra mototaxistas vinculados con criminales

Las medidas implementadas para combatir a las estructuras declaradas terroristas también incluyen operativos contra conductores de mototaxis. ¿Qué implican estas acciones?
La Policía Nacional advirtió: "Si encontramos a conductores de unidades de mototaxis que colaboran o trabajan para estructuras criminales y terroristas, vamos a capturarlos y a aplicarles la ley como lo establece la normativa".
Las autoridades aseguraron que todo vehículo que no cuente con la documentación requerida por ley, así como los conductores que no porten permiso de conducir, será sometido al proceso legal correspondiente.
"La guerra es contra los criminales, no contra los buenos ciudadanos", aclararon las autoridades.
Los operativos realizados en varias zonas del país este lunes dejaron como resultado varias capturas y el decomiso de más de 100 mototaxis.
Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de recibir denuncias sobre la utilización de estos vehículos para cometer actividades ilícitas.
Según el director de la Policía Nacional, Rigoberto Mass, se busca identificar posibles conexiones entre mototaxistas y estructuras criminales que operan en diferentes sectores del país.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a distintos puntos donde funcionan estos servicios. Además, realizaron revisiones de tatuajes como parte de las medidas de identificación y recopilación de información para determinar si existen vínculos con estructuras criminales.
Tras los operativos, las autoridades confirmaron la detención de nueve personas y el decomiso de varias mototaxis.
Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cofradía y Comayagua, además de otros sectores del territorio nacional.