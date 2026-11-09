Revelan cuánto gastará el gobierno en cárcel para terroristas inspirada en el Cecot de El Salvador

Desde el gobierno han informado cuánto costará la nueva cárcel para terroristas inspirada en el Cecot de El Salvador. La obra daría inicio en el 2027 y ya hay un presupuesto establecido.
Ya se tiene todo casi finiquitado para el inicio del proceso de construcción de un nuevo centro de máxima seguridad proyectado para enero del próximo año.
Las autoridades penitenciarias y de seguridad mantienen en evaluación tres ubicaciones estratégicas para definir el emplazamiento definitivo del recinto, que proyecta albergar de forma inicial a más de 5,000 privados de libertad.
Entre las opciones destaca el sector de La Acequia en Naco, donde existe una estructura inconclusa con una inversión previa estimada en 500 millones de lempiras, la cual atraviesa por estudios de resistencia física y rediseño arquitectónico.
Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, explicó que "todavía nos hace falta una última reunión para definir el lugar. El Ejecutivo ya tiene el presupuesto y se ha hablado de eso".
En cuanto al costo de la obra, manifestó: "Va a ser un presupuesto rondando los mil millones de lempiras y dependerá del lugar..."
"Si lo hacemos en La Acequia, hay una infraestructura que sirve de base y que no podemos desaprovechar. Hay cerca de 170 espacios que se usarán solo en Támara", añadió.
Sobre los mil millones de lempiras, desde el Congreso afirmaron que los fondos ya se tienen identificados y ahora vendrá un trabajo por parte de la Secretaría de Finanzas.
El gobierno de Nasry Asfura pretende que la cárcel de máxima seguridad tenga condiciones similares a las del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
“Finanzas nos ha ratificado que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha dado todas las instrucciones para identificar los recursos, los fondos y el dinero necesario para la construcción de un nuevo centro penal en el país”, dijo en octubre el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.