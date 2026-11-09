Revelan cuándo iniciará la construcción de la cárcel inspirada en el Cecot para terroristas en Honduras

Cada celda cuenta con literas metálicas de tres niveles y colchones. Estas estrictas medidas, que ya se están implementando, serían replicadas en la nueva cárcel de máxima seguridad. Aunque las autoridades no han precisado dónde estará ubicada la nueva prisión, el sector de La Acequía, entre Naco, Cortés, y Santa Bárbara, figura entre las zonas con mayor potencial, debido a que ya existe una obra gris en el lugar.