Revelan cuándo iniciará la construcción de la cárcel inspirada en el Cecot para terroristas en Honduras

Con una capacidad para albergar a unos 5,000 privados de libertad, el gobierno proyecta construir el nuevo centro penitenciario en 2027, según informó Luis Castro, secretario de la Presidencia.
Según Castro, el terreno donde se construirá la nueva cárcel ya está identificado, aunque prefirió no precisar su ubicación.
“Estamos claros de que la criminalidad no puede seguir ordenando desde los centros penales. Hay que tomar acciones contundentes y dejar un reflejo de cómo se puede ordenar el tema de seguridad”, expresó Castro.
Las autoridades prevén que la cárcel de máxima seguridad tenga condiciones similares a las del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, luego de la visita del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a ese centro penitenciario.
Aunque Castro aseguró que la cárcel tendría capacidad para unos 5,000 privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) estima que podría albergar entre 6,000 y 10,000 reclusos.
Mientras comienza la construcción de la cárcel de máxima seguridad, en algunos centros penitenciarios ya empezaron a endurecerse las medidas contra los miembros de grupos terroristas, como ocurre en Támara.
En la cárcel de Támara ya se acondicionaron módulos de máxima seguridad, donde permanecen alrededor de 110 reclusos.
En Támara ya se implementó un régimen de 23 horas de permanencia dentro de las celdas. Los privados de libertad únicamente disponen de 30 minutos diarios para realizar ejercicios, bajo estricta vigilancia y sin comunicación.
El centro penitenciario también cuenta con escáneres corporales, conocidos como body scanners, que se utilizan para revisar a las personas y a los privados de libertad que ingresan a las instalaciones.
Cada celda cuenta con literas metálicas de tres niveles y colchones. Estas estrictas medidas, que ya se están implementando, serían replicadas en la nueva cárcel de máxima seguridad. Aunque las autoridades no han precisado dónde estará ubicada la nueva prisión, el sector de La Acequía, entre Naco, Cortés, y Santa Bárbara, figura entre las zonas con mayor potencial, debido a que ya existe una obra gris en el lugar.