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El delicado estado de salud del exdiputado Ramón Soto: una alcaldía le donará L200 mil

El exdiputado por el departamento de Colón y exministro de Copeco se encuentra muy delicado de salud, según personas cercanas

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 14:08
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Ramón Soto, exdiputado por el departamento de Colón, se encuentra muy delicado de salud. Una alcaldía decidió donarle más de L100 mil para su proceso. ¿Qué tiene?

Fotos: Cortesía redes
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Ramón Soto ha sido militante de Libertad y Refundación (Libre) desde su creación y fue diputado por Colón en el gobierno de Xiomara Castro (de 2022 a 2026).

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Siempre en el gobierno de Xiomara Castro, fue designado como ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por unos meses.

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Sin embargo, para el proceso 2026-2030 no fue reelecto como diputado al Congreso Nacional (CN) y reportaron que actualmente se encuentra muy delicado de salud.

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Hasta la fecha no se sabe qué tiene, pero hace años enfrentó un proceso de cáncer. La alcaldía de Tocoa, Colón, anunció que le dará una ayuda económica.

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Así luce actualmente el exdiputado. Ha bajado mucho de peso y desde Tocoa muchas personas que lo conocen dicen que está bastante delicado, sin precisar la enfermedad.

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Medios desde Tocoa informaron que la alcaldía de Tocoa le donará 200 mil lempiras para su proceso. Una persona de nombre Wilmer Gálvez escribió en redes: "Hoy quiero unirme a la oraciones por nuestro amigo y compañero Ramón Soto Bonilla. Dios que es el doctor por excelencia le dé su salud y pues que vuelva con su familia y aquí con sus amigos. Dios está contigo y tus amigos, pronto vas a salir de esta dura prueba".

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Muchas personas se han unido para pedir oraciones y ayuda al excongresista, quien no se ha pronunciado sobre su proceso de salud.

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Soto enfrentó un proceso de cáncer en el 2023 y estuvo hospitalizado. No se sabe si recayó del cáncer o es por otra enfermedad que se encuentra mal.

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En 2023 pudo superar ese proceso de cáncer y ahora está luchando nuevamente por su vida.

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