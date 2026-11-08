El delicado estado de salud del exdiputado Ramón Soto: una alcaldía le donará L200 mil

Medios desde Tocoa informaron que la alcaldía de Tocoa le donará 200 mil lempiras para su proceso. Una persona de nombre Wilmer Gálvez escribió en redes: "Hoy quiero unirme a la oraciones por nuestro amigo y compañero Ramón Soto Bonilla. Dios que es el doctor por excelencia le dé su salud y pues que vuelva con su familia y aquí con sus amigos. Dios está contigo y tus amigos, pronto vas a salir de esta dura prueba".