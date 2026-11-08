El delicado estado de salud del exdiputado Ramón Soto: una alcaldía le donará L200 mil

Ramón Soto, exdiputado por el departamento de Colón, se encuentra muy delicado de salud. Una alcaldía decidió donarle más de L100 mil para su proceso. ¿Qué tiene?
Ramón Soto ha sido militante de Libertad y Refundación (Libre) desde su creación y fue diputado por Colón en el gobierno de Xiomara Castro (de 2022 a 2026).
Siempre en el gobierno de Xiomara Castro, fue designado como ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por unos meses.
Sin embargo, para el proceso 2026-2030 no fue reelecto como diputado al Congreso Nacional (CN) y reportaron que actualmente se encuentra muy delicado de salud.
Hasta la fecha no se sabe qué tiene, pero hace años enfrentó un proceso de cáncer. La alcaldía de Tocoa, Colón, anunció que le dará una ayuda económica.
Así luce actualmente el exdiputado. Ha bajado mucho de peso y desde Tocoa muchas personas que lo conocen dicen que está bastante delicado, sin precisar la enfermedad.
Medios desde Tocoa informaron que la alcaldía de Tocoa le donará 200 mil lempiras para su proceso. Una persona de nombre Wilmer Gálvez escribió en redes: "Hoy quiero unirme a la oraciones por nuestro amigo y compañero Ramón Soto Bonilla. Dios que es el doctor por excelencia le dé su salud y pues que vuelva con su familia y aquí con sus amigos. Dios está contigo y tus amigos, pronto vas a salir de esta dura prueba".
Muchas personas se han unido para pedir oraciones y ayuda al excongresista, quien no se ha pronunciado sobre su proceso de salud.
Soto enfrentó un proceso de cáncer en el 2023 y estuvo hospitalizado. No se sabe si recayó del cáncer o es por otra enfermedad que se encuentra mal.
En 2023 pudo superar ese proceso de cáncer y ahora está luchando nuevamente por su vida.