Colegio cerró hace 12 años y seguía cobrando L43,400 por dos plazas: Caso del nuevo ministro de Educación

José Darío Cruz Zelaya fue nombrado la semana pasada como nuevo ministro de Educación en el gobierno de Nasry Asfura, tras la destitución de Arely Argueta. Sin embargo, su reciente nombramiento vuelve a poner bajo la lupa parte de su pasado. Aquí los detalles.
El Instituto Nocturno Abraham Lincoln, ubicado en la colonia Kennedy, fue cerrado en 2014, es decir, hace 12 años. Sin embargo, el nuevo secretario de Educación, José Darío Cruz Zelaya, recibía casi 44,000 lempiras mensuales por dos plazas docentes en este centro educativo. ¿Qué argumentaron las autoridades?
Según las autoridades, tras el cierre del Instituto Nocturno Abraham Lincoln, el ministro fue reubicado en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). No obstante, la dirección de ese establecimiento no proporcionó los registros solicitados que acreditaran el cumplimiento de sus jornadas laborales.
EL HERALDO tuvo acceso a un comprobante de pago correspondiente a octubre de 2026, en el que se detallan 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una segunda asignación de diez horas.
Los documentos analizados, que contemplan pagos de 37,000 y 6,400 lempiras, permanecen registrados a nombre del antiguo Instituto Abraham Lincoln, pese a que el centro educativo cerró hace 12 años.
El equipo de EL HERALDO intentó conocer la versión del nuevo secretario de Educación, pero no obtuvo respuesta sobre el origen de las asignaciones ni las circunstancias en las que se otorgaron.
Ante la falta de respuesta de Cruz Zelaya, se consultó a la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz, para determinar la naturaleza de las plazas, las funciones que respaldaban los pagos y el lugar donde debía desempeñarlas. La funcionaria aseguró que el ministro conservó ambas plazas mediante una reubicación en el Intae.
Por su parte, la directora del Intae, Carmen Canaca, confirmó que Cruz Zelaya fue asignado a ese establecimiento en 2026. Explicó que desempeñaba sus funciones durante la jornada nocturna, bajo una modalidad educativa híbrida que combinaba actividades presenciales y virtuales.
Canaca también informó que Cruz Zelaya solicitó licencia para separarse temporalmente de sus dos plazas docentes tras asumir la titularidad de la Secretaría de Educación.
Cabe destacar que las dos plazas, que juntas suman 43,400 lempiras mensuales, no eran su única fuente de ingresos. Hasta su nombramiento como secretario de Educación, también se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde percibía un salario de casi 106,000 lempiras mensuales.