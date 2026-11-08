Colegio cerró hace 12 años y seguía cobrando L43,400 por dos plazas: Caso del nuevo ministro de Educación

Ante la falta de respuesta de Cruz Zelaya, se consultó a la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz, para determinar la naturaleza de las plazas, las funciones que respaldaban los pagos y el lugar donde debía desempeñarlas. La funcionaria aseguró que el ministro conservó ambas plazas mediante una reubicación en el Intae.