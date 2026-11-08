Temperaturas descenderán hasta los 16 grados: vaguada dejará lluvias en estas zonas este domingo

Para La Paz se prevé una máxima de 28 grados y una mínima de 20, con acumulados de lluvia de hasta 40 milímetros, uno de los registros más altos del pronóstico. En Choluteca, en cambio, las temperaturas serán más elevadas, con máximas de 32 grados y mínimas de 25, aunque también se esperan precipitaciones.