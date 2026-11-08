Temperaturas descenderán hasta los 16 grados: vaguada dejará lluvias en estas zonas este domingo

Las bajas temperaturas comienzan a hacerse sentir en diferentes regiones de Honduras como es característico de los últimos meses del año. Para este domingo 8 de noviembre, se pronostican lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en gran parte del territorio nacional.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), una vaguada en superficie que continuará afectando al país, generando precipitaciones dispersas durante la tarde, algunas acompañadas de actividad eléctrica. La zona norte será la excepción, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
El ambiente fresco no pasará desapercibido, especialmente en las zonas de mayor altitud, donde se esperan temperaturas mínimas que descenderán hasta los 16 grados Celsius.
En el occidente del país, Lempira registrará una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 20, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica y acumulados que podrían alcanzar los 30 milímetros. En Copán, por su parte, se esperan temperaturas entre los 20 y 26 grados, con precipitaciones acumuladas de hasta 10 milímetros.
Para Ocotepeque se pronostica una máxima de 30 grados y una mínima de 22, con acumulados de lluvia de hasta 30 milímetros. Mientras tanto, Santa Bárbara tendrá temperaturas entre los 22 y 28 grados, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros.
En el departamento de Yoro, las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 23, además de lluvias con acumulados de hasta 30 milímetros. En Olancho, el termómetro oscilará entre los 20 y 27 grados, con precipitaciones que podrían dejar hasta 15 milímetros.
El Paraíso también experimentará condiciones lluviosas, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados como máximo y descenderán hasta los 19 grados. Los acumulados de precipitación podrían llegar a los 30 milímetros durante la jornada.
En Francisco Morazán, se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20, con lluvias cuyos acumulados podrían alcanzar los 30 milímetros. Estas condiciones podrían generar una tarde fresca y nublada en diferentes sectores del departamento.
En Gracias a Dios se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 25, mientras que en Intibucá el ambiente será considerablemente más fresco, con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 16. En este último departamento también se esperan lluvias y actividad eléctrica.
Para La Paz se prevé una máxima de 28 grados y una mínima de 20, con acumulados de lluvia de hasta 40 milímetros, uno de los registros más altos del pronóstico. En Choluteca, en cambio, las temperaturas serán más elevadas, con máximas de 32 grados y mínimas de 25, aunque también se esperan precipitaciones.
En la zona insular, Islas de la Bahía tendrá temperaturas entre los 25 y 29 grados, sin pronóstico de lluvias. Atlántida también permanecerá sin precipitaciones, con máximas de 28 grados y mínimas de 22. En Colón se esperan temperaturas entre los 24 y 29 grados, con condiciones lluviosas.
En el departamento de Cortés no se pronostican lluvias para este domingo. Las temperaturas serán más elevadas en comparación con otras regiones del país, con una máxima de 35 grados Celsius y una mínima de 29 grados, por lo que predominará un ambiente cálido.