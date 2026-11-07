Honduras aprueba 14 de 22 indicadores de la Cuenta del Milenio: ¿qué gana y qué sigue?

Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados por la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC), una medición que analiza el desempeño de los países en materia económica, social y de gobernanza. El resultado representa más de la mitad de los criterios evaluados y abre la posibilidad de que el país sea considerado para recibir fondos de cooperación de Estados Unidos.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que las calificaciones divulgadas representan el avance de Honduras en diferentes áreas. "Lo que se ha dado a conocer hoy son unas calificaciones de cómo están los países en diferentes indicadores que se han tomado en cuenta con un avance que ha tenido el país no solamente en materia económica, sino que también en gobernanza, en temas sociales, entre otros", manifestó.
Pero ¿qué significan estos resultados? La Cuenta del Milenio evalúa indicadores agrupados en tres grandes componentes: libertad económica, inversión en las personas y gobernar con justicia. A través de estos criterios se busca determinar si los países cuentan con condiciones favorables para impulsar el crecimiento, reducir la pobreza y garantizar que los recursos de cooperación se utilicen en entornos adecuados.
Entre los resultados destacados figura la competitividad del mercado, con una calificación del 96%, uno de los porcentajes más altos obtenidos por Honduras. A este indicador se suma el de enfermedades crónicas, con 84%. En materia comercial, el país alcanzó 76% en política comercial y 76% en acceso a mercados internacionales. Asimismo, obtuvo 76% en salud infantil, 68% en gastos en salud y 68% en protección de recursos naturales.
En otros indicadores, Honduras registró 67% en responsabilidad gubernamental, 60% en creación de empresas (Business Start-Up), 56% en mujeres en la economía, 56% en libertad personal, 55% en libertad de información y 52% en oportunidades de empleo.
A estos resultados se suma el indicador de inflación, con una calificación de 48%, luego de que el país mantuviera una tasa inflacionaria de 4.6%, por debajo del límite máximo establecido del 15%.
Estos 14 indicadores representan resultados favorables en áreas relacionadas con las condiciones para hacer negocios, el comercio, la salud, el empleo, las libertades y el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, Honduras también registró ocho indicadores reprobados, por lo que todavía existen aspectos que deberán ser considerados dentro de la evaluación general de la MCC.
¿Qué gana Honduras si resulta seleccionada? El principal beneficio sería acceder a cientos de millones de dólares en fondos no reembolsables, es decir, recursos de cooperación que no tendrían que devolverse como ocurre con los préstamos internacionales.
Estos fondos podrían destinarse a infraestructura estratégica, proyectos para impulsar el crecimiento económico y reformas institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones de desarrollo del país.
¿Qué sigue? El próximo paso será la reunión anual de la Junta Directiva de la Cuenta del Desafío del Milenio, prevista para diciembre de 2026. Durante ese encuentro se decidirá si Honduras es seleccionada oficialmente para recibir fondos.