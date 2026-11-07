Honduras aprueba 14 de 22 indicadores de la Cuenta del Milenio: ¿qué gana y qué sigue?

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que las calificaciones divulgadas representan el avance de Honduras en diferentes áreas. "Lo que se ha dado a conocer hoy son unas calificaciones de cómo están los países en diferentes indicadores que se han tomado en cuenta con un avance que ha tenido el país no solamente en materia económica, sino que también en gobernanza, en temas sociales, entre otros", manifestó.