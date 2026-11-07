Hasta 48 horas detenido para investigar: los tatuajes que pueden motivar una captura tras las reformas

Las nuevas reformas aprobadas en el Congreso Nacional establecen disposiciones relacionadas con el delito de asociación terrorista y contemplan la identificación de tatuajes, símbolos y otras expresiones visuales vinculadas con estructuras criminales. Pero ¿qué sucede con los tatuajes artísticos, como mariposas, flores o fechas?
A través de su cuenta oficial de Facebook, la Policía Nacional publicó un video en el que explica los alcances de estas disposiciones y aclara algunas dudas sobre las posibles detenciones por tatuajes.
"¿Te tatuaste una mariposa o la fecha de cumpleaños de tu hijo? Esta información es para ti. En redes sociales circula mucha información falsa sobre la detención por tatuajes", expresó la institución policial.
"La Policía Nacional de Honduras informa y aclara que ningún tatuaje artístico, decorativo o emocional es un delito", señala el mensaje difundido por la institución.
La Policía Nacional también explicó que el delito de asociación terrorista se configura cuando existe pertenencia o integración a estas estructuras criminales. Según el texto de las reformas, esta condición podrá acreditarse mediante la existencia de pigmentos exógenos en la piel, es decir, tatuajes, símbolos, signos o expresiones visuales características de maras, pandillas u otras estructuras criminales organizadas, independientemente de su denominación, siempre que sean identificados mediante un peritaje técnico especializado.
¿Y qué ocurre si existen sospechas de que un tatuaje está relacionado con una estructura terrorista? Según la Policía Nacional, si un tatuaje presenta características alusivas a una organización criminal, la persona puede ser detenida hasta por 48 horas para efectos de investigación.
"Luego de que se determine a través de un peritaje que este tatuaje está vinculado a estructuras terroristas, va a ser puesto a la orden de las autoridades competentes. Que no te engañen, la guerra es contra los criminales, no contra las personas luchadoras y trabajadoras de nuestro país", manifestó la institución.
Las autoridades sostienen que cuentan con peritos especializados para determinar si los tatuajes encontrados en una persona tienen relación con estructuras criminales o si corresponden a diseños artísticos, decorativos o personales.
Por otra parte, la Policía Nacional aclaró que las personas que tienen tatuajes artísticos y cuyo significado o diseño no está relacionado con organizaciones criminales no deberían tener problemas por esa razón.
Entre los diseños que pueden tener un carácter artístico, decorativo o emocional figuran mariposas, flores, rostros y fechas especiales. La institución sostiene que estos tatuajes no constituyen por sí mismos un delito. Sin embargo, hay casos que son más fáciles de identificar, como quienes tienen tatuado "Barrio 18" o "MS-13", estructuras declaradas terroristas.