Maras y pandillas sin privilegios: así son por dentro los módulos de máxima seguridad para terroristas

Las estrictas disposiciones en los centros penitenciarios llegan tras la aprobación de la Ley Especial contra Terroristas y las reformas impulsadas desde el Congreso Nacional, como parte de las acciones para endurecer las condiciones de reclusión de integrantes de maras y pandillas. Estas medidas también se relacionan con la intención de replicar en Honduras algunas de las políticas de seguridad implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.