Confinamiento total: recorrido por módulos de máxima seguridad en penal de Támara

Autoridades de las instituciones de justicia, seguridad y defensa realizaron este viernes un recorrido por los módulos de máxima y alta seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, para conocer las condiciones de las instalaciones. Así lucen las instalaciones.
Los módulos de máxima y alta seguridad están destinados al confinamiento de integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales, como parte de las medidas de control del sistema penitenciario hondureño.
Durante la visita se informó que actualmente 110 privados de libertad permanecen recluidos en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario de Támara.
Las autoridades conocieron la distribución de los dos módulos de alta seguridad, que cuentan con capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas.
Uno de los edificios cuenta con 20 celdas y capacidad para 720 privados de libertad, según explicó el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, durante el recorrido.
La infraestructura de los módulos fue construida con materiales especiales antivandálicos, diseñados para ofrecer mayor resistencia y evitar daños en las instalaciones, de acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades penitenciarias.
Entre los mecanismos de seguridad incorporados en estas instalaciones figuran los escáneres corporales o body scanners, utilizados para verificar a las personas y privados de libertad que ingresan a los módulos.
Los equipos de escaneo corporal forman parte de los controles implementados para reforzar la seguridad y evitar el ingreso de objetos prohibidos a las instalaciones penitenciarias.
Las autoridades también revisaron las condiciones de reclusión previstas para los internos, que contemplan 23 horas y media de permanencia dentro de las celdas y 30 minutos diarios para realizar ejercicios.
Los módulos están diseñados bajo un régimen de vigilancia permanente y restricciones de comunicación con el exterior, sin contacto con familiares, según lo informado durante la inspección.
El director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Amador Lacayo, explicó las características de la infraestructura y los mecanismos de seguridad implementados en los edificios, inaugurados en mayo pasado.
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, destacó la coordinación entre las instituciones encargadas de la justicia y los cuerpos de seguridad para enfrentar las estructuras vinculadas al crimen organizado.
Durante la actividad, el fiscal general hizo un llamado a los padres y familiares para que denuncien cuando identifiquen que sus hijos o parientes están involucrándose en actividades delictivas.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, Marcos Paz, señaló que los módulos están preparados para recibir a integrantes de estructuras criminales que sean capturados por las autoridades.
En la inspección también participó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, como parte de la representación institucional que conoció las condiciones de funcionamiento de los módulos penitenciarios.
El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, formó parte del recorrido en el que se verificaron las instalaciones y los mecanismos de control establecidos para el funcionamiento de estos espacios.
Las autoridades de defensa también estuvieron representadas por Luis Rosales, subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía.
La visita reunió a representantes del Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes conocieron de primera mano la infraestructura y las condiciones de seguridad de los módulos de Támara.