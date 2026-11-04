Tras años de espera y permisos de papel: entregan primeras placas físicas en la capital

Después de cuatro años de espera, los hondureños comenzaron a recibir nuevamente sus placas metálicas este miércoles 4 de noviembre, con el inicio de la distribución en el departamento de Francisco Morazán.
La entrega de placas busca poner fin al uso de identificaciones de papel y permisos provisionales que durante años utilizaron miles de propietarios de automóviles y motocicletas en Honduras.
Luis Torres, director ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), destacó que la distribución se realizará de manera ordenada y gradual, con el propósito de atender la mora acumulada de identificaciones vehiculares.
Las nuevas placas metálicas incorporan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), una herramienta que permitirá fortalecer los controles vehiculares y facilitar la identificación de automotores en circulación.
Bessy Alvarado, directora del Registro Vehicular, explicó que el sistema tecnológico contempla la instalación de 40 puntos de control y 50 dispositivos lectores en diferentes lugares del territorio nacional.
La mora de placas supera 1.1 millones de unidades, correspondientes a más de 500,000 automóviles y 600,000 motocicletas que permanecen pendientes de recibir su identificación metálica.
La primera etapa de distribución está dirigida a los propietarios de vehículos domiciliados en Francisco Morazán, quienes deberán acudir al Centro de Atención del Centro Cívico Gubernamental para completar el proceso.
Durante noviembre, el Instituto de la Propiedad atenderá los rangos JA para automóviles y JCA para motocicletas. Los propietarios deben gestionar previamente una cita mediante el portal oficial de la institución.
El costo establecido para las nuevas placas es de 500 lempiras. En el caso de los vehículos que tienen identificaciones pendientes, el pago se realizará en dos cuotas de 250 lempiras vinculadas a la tasa vehicular.
Entre los requisitos para recibir las placas figura presentar la boleta de revisión vigente. Cuando el trámite sea realizado por otra persona, también deberá presentar una carta poder autenticada, en original y fotocopia.