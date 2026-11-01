Cortes de energía programados para este lunes 2 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este lunes 2 de noviembre en varios departamento de Honduras. De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión. Algunos cortes comenzarán a las 4:30 de la mañana y terminarán a las 8:30 AM.

A continuación el listado completo de lugares que se verán afectados por las medidas de la ENEE:

San Pedro Sula, Cortés: 8:45 am-2:45 pm

Col. Berlín, Bo. Medina, Bo. Cabañas (Norte), Col. San José, Embutidos Delicia y Fruvetsa Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Choloma, Cortés — Circuito CHM L215: 4:30 am-8:30 am

Bo. El Chaparro (Norte y Centro), Centro de Choloma, Bo. Abajo, Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Col. Infop, Col. García, Bo. El Guayabal, Bo. Concepción, Col. La Primavera, Bo. La Curva, Col. Rubí, Col. Adeh, Bo. Suyapa, Col. Bosques de Choloma, Bo. San Antonio, Bo. Pueblo Nuevo, Col. Misisipi, Col. 19 de Septiembre, Col. 11 de Abril, Bo. San Francisco, Col. Pagán, Res. Los Prados, Col. Los Almendros, Col. El Kilómetro, Col. Cedén, Aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermercados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro y Mall Las Américas.

Choloma, Cortés — Circuito CHM L216: 4:30 am-8:30 am

Res. Europa, Col. Bellavista, Bo. El Prado, Col. Japón, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma, Aldea Agua Prieta, Col. Ciudad Jardín, Col. San Carlos, Col. Brisas de la Candelaria, Col. Villa Valencia, Col. Alegría, Col. Márquez, Col. San Rafael, Residencial Monterrey, Bo. Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa y Ethan Allen.

Choloma, Cortés — Circuito CHM L251: 4:30 am-8:30 am

Bo. El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, Col. Las Lomas, Bo. Profesionales, Bo. El Chaparroso (Sur), Col. Canadá, Col. La Mora, Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex y Aprocacaoh.

Choloma, Cortés - Circuito CHM L252: 4:30 am-8:30 am

Col. La Pilas, Col. Sinor, Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, Col. 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Col. Las Torres, Zip América, Adeca (Cativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, Zip Galaxy, Zip Honduras, Corindplast, Col. Jardines del Campo, Col. Villa Cecilia, Industrias del Trópico y Gasolinera Puma.

Comayagua - Circuito CYG-L386): 8:00 am-3:00 pm

Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco Minas de Oro, La Laguna, Agua Blanca.

Fco. Morazán, La Paz, Intibucá y Comayagua (Circuito CYG-L317): 8:00 am-3:00 pm

El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Granade, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario, San Esteban.

Fco. Morazán, La Paz, Intibucá y Comayagua (Circuito CYG-L317): 8:00 am-3:00 pm

Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral de Piedra, Generador Arrendamiento Laeisz La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso.

Comayagua (Circuito CYG-L316): 8:00 am-3:00 pm

Hospital Santa Teresa, Bo. Cabañas, Mall Premier, Centro Médico Comayagua Colonial, Bo. Arriba, Centro de Especialidades Médicas del Valle, Bo. El Inva, Col. Mazzarella, Brisas del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, Bo. Los Lirios, Bo. San Sebastián, Bo. La Caridad, Plaza La Juventud, Bo. Torondón, Bo. Suyapa, Bo. Lomas del Río, Res. Villa Ernestina, Bo. La Sabana, Col. Boquín, Cerro El Nance, Bo. El Centro, Bo. La Joya, Bo. San Francisco, Poder Judicial, Instituto Marista La Inmaculada, Plaza Central León Alvarado, Res. Villa Francis, Iglesia La Caridad, Iglesia Inmaculada Concepción, Plaza Centro.

San Jerónimo, San Luis, Ojos de Agua y La Libertad, Comayagua (Circuito CYG-L386): 8:00 am-3:00 pm