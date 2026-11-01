Asignarán Corte de Apelaciones para resolver recusaciones de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asignará una Corte de Apelaciones que conocerá las recusaciones presentadas contra la jueza natural Anny Ochoa, las cuales mantienen paralizado el proceso judicial contra Luis Redondo y los exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que, aunque el pasado 22 de octubre la CSJ juramentó a Ochoa como jueza natural para conocer el caso, todavía estaba pendiente la designación de un tribunal de alzada que resolviera las recusaciones presentadas contra la funcionaria judicial. "Aún no hay una Corte de Apelaciones, se tiene que convocar a pleno de magistrados para designarla", explicó Duarte a EL HERALDO. El funcionario detalló que para este lunes 2 de noviembre se convocó a una sesión del pleno de los 15 magistrados. Aunque la reunión tiene como propósito discutir asuntos relacionados con un edificio judicial, no descartó que la designación del tribunal de alzada pueda abordarse durante el encuentro. "Se convocó a pleno este lunes, tenemos conocimiento de que es para discutir temas de un edificio judicial; los demás puntos de agenda continúan pendientes; quizás los magistrados toquen el tema del tribunal de alzada", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dilatan proceso

La audiencia de declaración de imputado en el caso de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo fue suspendida el jueves 29 de octubre tras cuatro recursos presentados contra Ochoa, una maniobra procesal que retrasa el avance de la causa. Los equipos de defensa alegaron que Ochoa habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, comprometería su imparcialidad en el caso. Ahora, la Corte de Apelaciones que designe el pleno de magistrados deberá examinar los argumentos expuestos en las recusaciones y determinar si Ochoa puede continuar al frente del proceso judicial o si corresponde separarla del conocimiento de la causa. Para ello, los magistrados del tribunal de alzada tendrán que analizar los señalamientos relacionados con el supuesto conflicto de interés atribuido a la jueza. Mientras no se resuelvan estos recursos, el proceso continuará a la espera de una decisión sobre quién deberá conocer el expediente, lo que representa un obstáculo para el avance de la causa, pues la audiencia de declaración de imputado contra los 14 imputados no podrá desarrollarse con normalidad mientras esté pendiente la resolución a los cuestionamientos jurídicos.

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