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¿Celebración grande o algo íntimo? Daniela Hernández, hija de JOH, revelá cómo será su boda

Daniela Hernández, hija de Juan Orlando Hernández, anunció recientemente su boda con un joven llamado Sebastián

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 14:21
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Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández, anunció recientemente su boda. Un medio le preguntó cuándo será y ella se refirió al evento, además de explicar cómo lo celebrarán. Esto dijo.

Fotos: Cortesía redes
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Daniela Hernández es la hija mayor de Juan Orlando Hernández, hay otra hermana que JOH tuvo con otra pareja y ella se llama Ivonne, mayor que Daniela e Isabella.

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Durante una celebración de cumpleaños de Juan Orlando Hernández, Daniela fue vista con su prometido Sebastián y hasta fue consultada por la boda.

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En el evento se les vieron juntos y el medio El Espectador le preguntó cuándo será la boda. Ella dijo que, de momento, quieren mantener en secreto cuándo se casarán.

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"Le agradezco a Dios porque ese sueño que yo tenía de que mi padre estuviera ese día, pues así va a ser. Estoy muy ansiosa por ese día y esperando que llegue", manifestó.

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"Por los momentos prefiero mantener los detalles en privado, es un momento muy íntimo que vamos a celebrar con la familia y amigos cercanos", agregó.

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La joven dejó en claro que la boda será algo íntimo y no están buscando hacer algo grande ni que trascienda. Hasta el momento no se sabe cuándo se casará.

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"Contando los días...", escribió la joven junto a las fotos del compromiso. Hasta el momento, Sebastián ha optado por mantener un perfil bajo en redes sociales.

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La decisión de la pareja es que Sebastián mantenga un perfil bajo en redes sociales. No se conocen muchos detalles de su prometido.

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Quien sí brindó unos detalles sobre la boda fue Ana García, quien dijo recientemente: "Como ya saben, nuestra hija Daniela Hernández García se casa pronto y ella quiere en ese día especial resaltar nuestra cultura hondureña. Por eso, fui a La Campa a buscar alfarería Lenca".

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