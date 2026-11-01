¿Celebración grande o algo íntimo? Daniela Hernández, hija de JOH, revelá cómo será su boda

Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández, anunció recientemente su boda. Un medio le preguntó cuándo será y ella se refirió al evento, además de explicar cómo lo celebrarán. Esto dijo.
Daniela Hernández es la hija mayor de Juan Orlando Hernández, hay otra hermana que JOH tuvo con otra pareja y ella se llama Ivonne, mayor que Daniela e Isabella.
Durante una celebración de cumpleaños de Juan Orlando Hernández, Daniela fue vista con su prometido Sebastián y hasta fue consultada por la boda.
En el evento se les vieron juntos y el medio El Espectador le preguntó cuándo será la boda. Ella dijo que, de momento, quieren mantener en secreto cuándo se casarán.
"Le agradezco a Dios porque ese sueño que yo tenía de que mi padre estuviera ese día, pues así va a ser. Estoy muy ansiosa por ese día y esperando que llegue", manifestó.
"Por los momentos prefiero mantener los detalles en privado, es un momento muy íntimo que vamos a celebrar con la familia y amigos cercanos", agregó.
La joven dejó en claro que la boda será algo íntimo y no están buscando hacer algo grande ni que trascienda. Hasta el momento no se sabe cuándo se casará.
"Contando los días...", escribió la joven junto a las fotos del compromiso. Hasta el momento, Sebastián ha optado por mantener un perfil bajo en redes sociales.
La decisión de la pareja es que Sebastián mantenga un perfil bajo en redes sociales. No se conocen muchos detalles de su prometido.
Quien sí brindó unos detalles sobre la boda fue Ana García, quien dijo recientemente: "Como ya saben, nuestra hija Daniela Hernández García se casa pronto y ella quiere en ese día especial resaltar nuestra cultura hondureña. Por eso, fui a La Campa a buscar alfarería Lenca".