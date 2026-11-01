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Espeluznante, así fue el disfraz de la icónica modelo Heidi Klum en su fiesta de Halloween

Este año la famosa modelo decidió hacer algo espeluznante: convertirse en su propia mano cortada y en descomposición. Aquí los detalles del icónico disfraz

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 09:41
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La modelo alemana Heidi Klum volvió a sorprender en Halloween 2026 con una transformación aterradora. Esta vez eligió convertirse en una gigantesca mano humana amputada, con sangre, heridas y detalles que simulaban una extremidad en descomposición.

 Foto: Cortesía Instagram @heidiklum
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La modelo presentó su disfraz durante su tradicional fiesta de Halloween, celebrada el sábado 31 de octubre en el restaurante Cathédrale, en Nueva York. Su aparición era una de las más esperadas de la noche.

 Foto: Cortesía Instagram @heidiklum
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El atuendo recreaba una mano izquierda de enormes dimensiones, con uñas largas, anillos dorados, arrugas y venas. También tenía sangre y tejidos desgarrados que daban la impresión de una amputación.

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Para lograr la transformación, Klum introdujo sus piernas en dos de los dedos centrales de la estructura. De esta manera, podía caminar y desplazarse mientras mantenía la apariencia de una mano gigante.

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Su rostro también formaba parte del disfraz. La modelo utilizó prótesis especiales para simular una herida abierta cerca de la muñeca, dejando visibles sus ojos y boca.

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La caracterización requirió meses de preparación y varias horas para colocar todas las piezas. Según explicó, necesitó entre cinco y seis horas para estar lista antes de asistir a la celebración.

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Klum reveló que la idea surgió al observar su propia mano izquierda y pensar cómo podría introducir todo su cuerpo dentro de ella. Su equipo trabajó para convertir esa ocurrencia en una estructura que permitiera reproducir sus dimensiones y características.

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Entre los detalles del disfraz también destacó un tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz, acompañado de sus anillos de compromiso y matrimonio. El músico no pudo acompañarla porque se encontraba de gira.

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La modelo llegó acompañada de personas vestidas con trajes amarillos de protección, mascarillas y prendas manchadas de sangre. Sus acompañantes completaron la puesta en escena de terror frente a los fotógrafos.

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La fiesta reunió a varias figuras del entretenimiento, entre ellas Taylor Momsen, Eric McCormack y Valentina Sampaio, quienes también desfilaron con sus respectivos disfraces.

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Esta no es la primera vez que Klum sorprende con una transformación extrema. En años anteriores se convirtió en Medusa, un gusano gigante, un pavo real y un extraterrestre, entre otros personajes.

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Sus disfraces se han caracterizado por el uso de prótesis, maquillaje especializado y estructuras elaboradas que modifican por completo su apariencia. Cada año, la modelo mantiene en expectativa a sus seguidores sobre cuál será su siguiente transformación.

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