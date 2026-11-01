Las favoritas que dominan las predicciones para Miss Universo 2026

Cuatro candidatas aparecen a la vez en la selección de Osmel Sousa y en la lista de favoritas del portal especializado Pageant Circle, a tres semanas de que se corone a la sucesora de Fátima Bosch en Miss Universo 2026. Ni Sousa ni Pageant Circle establecieron un orden de preferencia entre sus elegidas. A continuación, el perfil de cada una.