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Las favoritas que dominan las predicciones para Miss Universo 2026

La organización no publica favoritas oficiales, pero las listas de especialistas ya coinciden en cuatro nombres a tres semanas de la final de Miss Universo en San Juan, Puerto Rico

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 09:30
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Cuatro candidatas aparecen a la vez en la selección de Osmel Sousa y en la lista de favoritas del portal especializado Pageant Circle, a tres semanas de que se corone a la sucesora de Fátima Bosch en Miss Universo 2026. Ni Sousa ni Pageant Circle establecieron un orden de preferencia entre sus elegidas. A continuación, el perfil de cada una.

 Foto: Instagram | @jenniferbarretopr
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Miss Colombia: María Alejandra López.

 Foto: Instagram | @malopezp
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Tiene 32 años. Es ingeniera y modelo de Pereira, y representa al departamento de Risaralda. Se coronó Miss Colombia el 10 de octubre en Barranquilla.

 Foto: Instagram | @malopezp
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En 2013 fue primera finalista de Señorita Colombia y ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana en Santa Cruz, Bolivia.

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Miss Filipinas: Bea Millan-Windorski.

 Foto: Instagram | @bea.millan.windorski
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Con 24 años, es filipinoestadounidense. Ganó Miss Universe Philippines en mayo de este año.

 Foto: Instagram | @bea.millan.windorski
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Defiende a un país con cuatro coronas, las de Gloria Díaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach y Catriona Gray, que el año pasado tuvo a Ahtisa Manalo como tercera finalista en Tailandia.

 Foto: Instagram | @bea.millan.windorski
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Miss Puerto Rico: Jennifer Barreto.

 Foto: Instagram | @jenniferbarretopr
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Representó a San Sebastián y ganó el título puertorriqueño en junio, en su debut en concursos de belleza. Tiene 27 años, es madre, especialista en prevención y tiene maestrías en psicología de la investigación y en trabajo social clínico. Es la anfitriona de la edición 75, en una isla que cuenta con cinco coronas.

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Miss Venezuela: Clara Vegas Goetz.

 Foto: Instagram | @claravegasgoetz
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Tiene 24 años y es actriz y modelo del estado Miranda. Fue coronada Miss Venezuela el 4 de diciembre de 2025 en Caracas.

 Foto: Instagram | @claravegasgoetz
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Es hija de Andreína Goetz, quien ganó ese mismo título en 1990, y representa a un país que suma siete coronas de Miss Universo.

 Foto: Instagram | @claravegasgoetz
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