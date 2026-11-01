Las favoritas que dominan las predicciones para Miss Universo 2026

Cuatro candidatas aparecen a la vez en la selección de Osmel Sousa y en la lista de favoritas del portal especializado Pageant Circle, a tres semanas de que se corone a la sucesora de Fátima Bosch en Miss Universo 2026. Ni Sousa ni Pageant Circle establecieron un orden de preferencia entre sus elegidas. A continuación, el perfil de cada una.
Miss Colombia: María Alejandra López.
Tiene 32 años. Es ingeniera y modelo de Pereira, y representa al departamento de Risaralda. Se coronó Miss Colombia el 10 de octubre en Barranquilla.
En 2013 fue primera finalista de Señorita Colombia y ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana en Santa Cruz, Bolivia.
Miss Filipinas: Bea Millan-Windorski.
Con 24 años, es filipinoestadounidense. Ganó Miss Universe Philippines en mayo de este año.
Defiende a un país con cuatro coronas, las de Gloria Díaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach y Catriona Gray, que el año pasado tuvo a Ahtisa Manalo como tercera finalista en Tailandia.
Miss Puerto Rico: Jennifer Barreto.
Representó a San Sebastián y ganó el título puertorriqueño en junio, en su debut en concursos de belleza. Tiene 27 años, es madre, especialista en prevención y tiene maestrías en psicología de la investigación y en trabajo social clínico. Es la anfitriona de la edición 75, en una isla que cuenta con cinco coronas.
Miss Venezuela: Clara Vegas Goetz.
Tiene 24 años y es actriz y modelo del estado Miranda. Fue coronada Miss Venezuela el 4 de diciembre de 2025 en Caracas.
Es hija de Andreína Goetz, quien ganó ese mismo título en 1990, y representa a un país que suma siete coronas de Miss Universo.