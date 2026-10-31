Películas de terror en Netflix para maratonear este Halloween

Este 2026, la plataforma de Netflix tiene a disposición una amplia gama de películas de terror, especialmente para los que son fanáticos del género. A continuación te compartimos una lista de las recomendaciones del momento para que puedas tener tu maratón de terror este 31 de octubre.
Entre las primeras recomendaciones tenemos la película Sinners (Pecadores): esta cinta trata de dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo en Misisipi de los años 30 para abrir un local de música. Sin embargo, esa noche llega una amenaza sobrenatural a la fiesta. La película de 2025 es dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan.
A la lista se suma Scream: grita antes de morir. Un asesino misterioso y enmascarado acecha a un grupo de jóvenes en un pueblo tranquilo y los obliga a sobrevivir usando las reglas de las películas de terror. Esta entrega de 1996 es dirigida por Wes Craven y está disponible en Netflix este año.
The Sixth Sense (El sexto sentido): esta película de 1999 desarrolla la historia de un psicólogo infantil que trata a un niño que afirma ver gente muerta. La entrega es famosa por su final y también está disponible en la plataforma de streaming.
Orphan (La huérfana) es una película de horror sobre una pareja que adopta a una niña muy educada y talentosa. Pronto comienzan a ocurrir actos extraños, y la madre comienza a sospechar que la pequeña oculta algo perturbador.
La cinta de terror Abigail, trata sobre un grupo de criminales que secuestra a la hija de un hombre poderoso, pero al quedar encerrados con ella, se dan cuenta que es mucho más peligrosa que ellos.
Ghost Ship (El barco fantasma) cuenta la historia de un equipo de rescate marítimo que se encuentra un barco abandonado desde hace décadas. A bordo descubren la presencia de seres de terror. También sigue disponible en Netflix.
Ma es sobre un grupo de adolescentes que conoce a una mujer amable que les ofrece hacer fiestas en el sótano de su casa. La generosidad se convierte en una obsesión peligrosa. La película es protagonizada por Octavia Spencer y también está disponible en Netflix.
La Purga del año 2013 es una de esas películas que siguen siendo vigentes en las maratones de terror. La historia es sobre una familia que se encierra en su casa para sobrevivir, ¿de qué? Puedes enterarte viéndola en la plataforma de streaming.
La película animada de Tim Burton, Corpse Bride (El cadáver de la novia), es una mezcla de humor romance y estética gótica que también está disponible en Netflix para este 2026.
El Halloween de Hubie es otra película recomendada para el especial de Netflix. Trata de un hombre al que todos molestan en su pueblo, pero que la noche de Halloween es el único que puede salvarlo de una amenaza real.
La saga de parodia y comedia negra, Scary Movie (2000), es una de esas entregas imperdibles para estas fechas. A la lista se une Drácula de 1992, una cinta de terror gótico y romance dirigida por el legendario Francis Ford Coppola. Ambas entregas están disponibles para la maratón de terror de este 31 de octubre en Netflix.