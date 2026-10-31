¿La recuerdas? Así luce hoy "La Chiki 504", 11 años después de su video viral

"Sí vos, yo soy la Chiki 504, la que dice “sea humilde, chiki”. Me volví esclava del sistema, trabajo de 8 a 5, por eso no ando activa en las redes sociales. 'Ponete a pensar', como dice Rambo», expresó entre risas, al contestar a un comentario que le dejaron en TikTok, red que usa para promocionar su emprendimiento.