¿La recuerdas? Así luce hoy "La Chiki 504", 11 años después de su video viral

En 2015, una adolescente hondureña comenzó a llamar la atención en las redes sociales con videos en los que mostraba, con humor y espontaneidad, algunas de las costumbres más cotidianas de los hogares catrachos. Se trata de Paola Mejía, conocida popularmente como "La Chiki 504". Esto hace ahora la joven catracha.
Con apenas 14 años, Paola alcanzó popularidad gracias a sus ocurrencias y a una frase que rápidamente se convirtió en su sello: "Sea humilde, chiki". En sus videos, la joven hablaba de situaciones que muchas personas viven a diario, pero que algunas prefieren ocultar por vergüenza, como comer frijoles parados, acompañar el pan con mantequilla o bañarse a pailadas.
También hacía referencia a la compra de ropa de bulto y otras prácticas comunes entre las familias hondureñas, con las que buscaba recordar que no había motivos para avergonzarse de las costumbres humildes.
Su particular manera de expresarse y las críticas que hacía a quienes renegaban de esas situaciones la convirtieron en un personaje reconocido en las redes sociales hondureñas en esos días.
Con el paso de los años, Paola fue alejándose de la actividad constante en las plataformas digitales, por lo que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse qué había pasado con la adolescente que se hizo famosa con el "Sea humilde, chiki".
Once años después de alcanzar la popularidad, la joven volvió a hablar sobre su personaje y explicó que sus responsabilidades como adulta han cambiado su rutina y el tiempo que puede dedicar a las redes sociales.
Además de trabajar, Mejía decidió incursionar en el emprendimiento con la venta de artículos de belleza, entre ellos cremas y perfumes, una actividad a la que actualmente dedica parte de su tiempo.
"Sí vos, yo soy la Chiki 504, la que dice “sea humilde, chiki”. Me volví esclava del sistema, trabajo de 8 a 5, por eso no ando activa en las redes sociales. 'Ponete a pensar', como dice Rambo», expresó entre risas, al contestar a un comentario que le dejaron en TikTok, red que usa para promocionar su emprendimiento.
La hondureña también reaccionó a quienes todavía dudan de que sea la adolescente que se hizo viral en 2015. "Ustedes no me creen que yo soy la Chiki 504 porque, man, han pasado 11 años, ¿cómo no me voy a ver diferente? Aunque solo me he pintado el pelo, vos", comentó.
Asimismo, recordó sus inicios y bromeó sobre las oportunidades que pudo haber aprovechado: "Ey vos, 11 años de “sea humilde, chiki”. En mis tiempos yo era la suprema, vos, pero como no sabía de esas cosas, imagínate, no estuviera tan endeudada si no me hubiera retirado de las redes".