Laura Bozzo lucha por recuperarse: ¿por qué la presentadora permanece hospitalizada?

Laura Bozzo es una reconocida presentadora de televisión, recordada por sus polémicos programas. Sus seguidores están preocupados por los rumores sobre su supuesta muerte. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Aquí te contamos.
Laura Bozzo sigue con vida, pero permanece hospitalizada en una clínica de Acapulco, México. Su estado de salud es estable y muestra señales de mejoría, según informó People en Español.
Desde hace varias semanas, Bozzo permanece hospitalizada en Acapulco tras sufrir una perforación de una úlcera, complicación que le provocó una infección.
El pasado 13 de octubre, la presentadora se sometió a una cirugía para tratar la úlcera. Sin embargo, posteriormente presentó otro problema de salud. ¿Qué ocurrió?
Después de este primer diagnóstico, Bozzo desarrolló una neumonía que afectó sus pulmones y complicó su estado de salud, por lo que los médicos tuvieron que mantenerla bajo estricta vigilancia.
Sus familiares aseguran que, pese a las complicaciones médicas, ha logrado superar algunas de las dificultades y actualmente muestra señales de recuperación.
Hasta este 30 de octubre, la presentadora continúa hospitalizada y todavía se desconoce cuándo podría recibir el alta médica.
La información sobre su estado de salud, a sus 75 años, ha cobrado relevancia luego de que comenzaran a circular rumores sobre su supuesta muerte, los cuales fueron desmentidos.
Los rumores sobre el fallecimiento de Bozzo comenzaron a circular el martes, cuando el creador de contenido puertorriqueño Félix Arroyo TV publicó en la red social X que la presentadora había muerto.
Su estado de salud ha generado preocupación entre sus seguidores, pero su familia asegura que sigue recuperándose.