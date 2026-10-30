¿De cuánto es la fortuna que Patrick Stewart levantó en seis décadas de carrera?

En 2019 adquirió una vivienda en el barrio angelino de Hancock Park por 4.3 millones. Años antes, en 2014, había vendido junto con su entonces esposa, Wendy Neuss, un ático con vista a Central Park por 3.8 millones, y en 2016 puso a la venta por 535 mil libras una casa de piedra en los Yorkshire Dales, en Inglaterra.