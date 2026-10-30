¿De cuánto es la fortuna que Patrick Stewart levantó en seis décadas de carrera?

El actor británico Patrick Stewart murió el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, y dejó una fortuna levantada durante más de seis décadas entre el teatro, la televisión y el cine, cuyo tamaño exacto nadie ha confirmado con exactitud.
Su portavoz de años, Kelly Bush Novak, informó que el intérprete falleció tras “un breve y conmovedor viaje” con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, y que lo hizo “al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny”.
La familia pidió que, en lugar de flores, se hagan donaciones al fondo del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins y a los recursos para cuidadores de la Fundación Americana de Alzheimer.
La estimación más difundida sobre su fortuna, publicada por Celebrity Net Worth, la sitúa en 75 millones de dólares.
Procede de una fuente externa y no de un balance de sus bienes, de modo que no permite saber cuánto recibirá cada heredero.
Hasta este viernes no se habían divulgado detalles de su testamento ni del reparto de su patrimonio.
El grueso del dinero nació en el puente de mando de la nave Enterprise. Elegido en 1987 para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek The Next Generation, Stewart cobraba 45 mil dólares por episodio en 1992, según Celebrity Net Worth, monto que subió a 100 mil dólares antes de que la serie terminara en 1994.
Los pagos mayores llegaron con el cine. El mismo sitio atribuye al actor cinco millones de dólares por First Contact, 9.5 millones por Insurrection y 14 millones por Nemesis, cifras que suman más de 28 millones.
En 2000 asumió además el papel del profesor Charles Xavier en X-Men, personaje que retomó en secuelas y en Logan, de 2017, aunque sus ingresos por esas cintas nunca se hicieron públicos.
Regresó a la franquicia con la serie Picard, que se estrenó en 2020. Un reporte televisivo de 2019, citado por Celebrity Net Worth, situó su sueldo en 750 mil dólares por episodio, lo que habría representado 7.5 millones por una primera temporada de 10 capítulos.
Parte de ese dinero se convirtió en ladrillo a ambos lados del Atlántico. En 2012 compró un dúplex en Park Slope, en Brooklyn, por unos 2.5 millones de dólares, y lo vendió en julio de 2025 en 3.9 millones, según registros de la ciudad citados por el New York Post.
En 2019 adquirió una vivienda en el barrio angelino de Hancock Park por 4.3 millones. Años antes, en 2014, había vendido junto con su entonces esposa, Wendy Neuss, un ático con vista a Central Park por 3.8 millones, y en 2016 puso a la venta por 535 mil libras una casa de piedra en los Yorkshire Dales, en Inglaterra.