¿De qué murió Patrick Stewart? La enfermedad que marcó sus últimos días

Lamentablemente, falleció este jueves a causa de una enfermedad, según anunciaron sus familiares. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy",informaron.