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¿De qué murió Patrick Stewart? La enfermedad que marcó sus últimos días

Patrick Stewart, reconocido por su trayectoria en el cine y la televisión, falleció a los 86 años. Su partida deja en luto el mundo del entretenimiento

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 14:51
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Patrick Stewart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo 'Star Trek', ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años, informó su familia en una publicación en las redes sociales del intérprete.

 Fotos: EFE
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Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfiel, Inglaterra, una pequeña ciudad industrial ribereña en West Yorkshire.
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Durante su juventud formó parte de varias compañías de teatro amateur de la región y dejó la escuela a los 15 años, lo que le llevó a realizar sus primeras incursiones cinematográficas con, entre otras, 'Excalibur', la versión de John Boorman de la leyenda artúrica de 1981.
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Alcanzó fama por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation y sus películas derivadas, así como al Profesor Charles Xavier en la saga de películas de X-Men.
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Fue miembro destacado de la Royal Shakespeare Company y recibió múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.
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Lamentablemente, falleció este jueves a causa de una enfermedad, según anunciaron sus familiares. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy",informaron.
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El intérprete "ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros", agregó
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¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy? Es una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva que constituye la segunda causa más común de demencia después del Alzheimer
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Se produce por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro de las neuronas, formando depósitos conocidos como "cuerpos de Lewy".
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Estos depósitos dañaron las áreas del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria, el movimiento y el estado de ánimo de Stewart, hasta que murió.
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