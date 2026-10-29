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Beliween 2026: Belinda recrea al xenomorfo de Alien

La cantante celebró su fiesta anual de Halloween con una temática extraterrestre y una caracterización del xenomorfo de Alien

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 09:10
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Belinda recreó al xenomorfo de la saga Alien en una nueva edición del Beliween, la fiesta de Halloween que organiza cada año.

Foto: Instagram |@belindapop
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La cantante y actriz, de 37 años, apareció con una caracterización de tonos grisáceos y prótesis de gran volumen en la cabeza y la espalda, que modificó su silueta sin cubrir por completo su rostro.

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La temática de esta edición giró en torno a la vida extraterrestre.

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Según compartió en historias de Instagram, hizo su entrada saliendo de una nave espacial y emitió un grito agudo, en referencia a la película ‘Alien, el octavo pasajero’ (1979), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver.

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El diseño visual de la criatura se debe al artista H. R. Giger.

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En la decoración se pudo leer un letrero con la frase «In space no one can hear you scream. Restricted area», que en español equivale a "En el espacio, nadie puede oírte gritar. Zona restringida".

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Los días anteriores a la fiesta, la artista fue adelantando el tema.

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El jueves 21 se difundió un video en el que participa el ufólogo Jaime Maussan, de 73 años, quien afirma que se han detectado señales que apuntan a un posible contacto extraterrestre.

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El martes 27 publicó imágenes de la nave espacial que formaría parte de la ambientación, acompañadas del mensaje "Ya llegó", y el miércoles mostró figuras de alienígenas con la frase "empiezan a llegar mis invitados".

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Entre los asistentes se encontraban la actriz Victoria Justice y la cantante Lola Índigo.

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También acudieron Diana Bovio, Aarón Mercury, Shiky, xCry, Elaine Haro y Paulina Goto.

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Belinda celebra Halloween desde hace aproximadamente diez años.

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Durante varias ediciones reunió únicamente a su círculo cercano y hace dos años amplió la convocatoria a invitados del espectáculo y de las redes sociales.

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Entre sus caracterizaciones anteriores figuran Pennywise, de "Eso"; la Novia de Frankenstein, junto a Christian Nodal; Pinhead, de "Hellraiser", en 2022; Lilith, de "Diablo IV", en 2023; Lucy Westenra, de "Drácula", en 2024; y Greta, de "Gremlins 2", en 2025.

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