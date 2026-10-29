Beliween 2026: Belinda recrea al xenomorfo de Alien

Belinda recreó al xenomorfo de la saga Alien en una nueva edición del Beliween, la fiesta de Halloween que organiza cada año.
La cantante y actriz, de 37 años, apareció con una caracterización de tonos grisáceos y prótesis de gran volumen en la cabeza y la espalda, que modificó su silueta sin cubrir por completo su rostro.
La temática de esta edición giró en torno a la vida extraterrestre.
Según compartió en historias de Instagram, hizo su entrada saliendo de una nave espacial y emitió un grito agudo, en referencia a la película ‘Alien, el octavo pasajero’ (1979), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver.
El diseño visual de la criatura se debe al artista H. R. Giger.
En la decoración se pudo leer un letrero con la frase «In space no one can hear you scream. Restricted area», que en español equivale a "En el espacio, nadie puede oírte gritar. Zona restringida".
Los días anteriores a la fiesta, la artista fue adelantando el tema.
El jueves 21 se difundió un video en el que participa el ufólogo Jaime Maussan, de 73 años, quien afirma que se han detectado señales que apuntan a un posible contacto extraterrestre.
El martes 27 publicó imágenes de la nave espacial que formaría parte de la ambientación, acompañadas del mensaje "Ya llegó", y el miércoles mostró figuras de alienígenas con la frase "empiezan a llegar mis invitados".
Entre los asistentes se encontraban la actriz Victoria Justice y la cantante Lola Índigo.
También acudieron Diana Bovio, Aarón Mercury, Shiky, xCry, Elaine Haro y Paulina Goto.
Belinda celebra Halloween desde hace aproximadamente diez años.
Durante varias ediciones reunió únicamente a su círculo cercano y hace dos años amplió la convocatoria a invitados del espectáculo y de las redes sociales.
Entre sus caracterizaciones anteriores figuran Pennywise, de "Eso"; la Novia de Frankenstein, junto a Christian Nodal; Pinhead, de "Hellraiser", en 2022; Lilith, de "Diablo IV", en 2023; Lucy Westenra, de "Drácula", en 2024; y Greta, de "Gremlins 2", en 2025.