Helen Mirren, sobre la cocaína: "No volvería a tocarla nunca más"

Mirren explicó que abandonó la sustancia al saber que Klaus Barbie, criminal de guerra nazi, se sostenía en Sudamérica gracias al negocio de la cocaína. "Cuando consumes una droga estás en una fiesta y no piensas de dónde viene", declaró a la publicación. "No volvería a tocar esa droga nunca más. Hay que ser consciente del recorrido que ha hecho hasta llegar a ti".