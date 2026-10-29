Helen Mirren, sobre la cocaína: "No volvería a tocarla nunca más"

Helen Mirren, ganadora de un Oscar y protagonista de la serie MobLand, ha reconocido en una entrevista con la revista GQ que consumió cocaína en el pasado.
La actriz, de 81 años, situó ese consumo en fiestas y hasta principios de la década de 1980. "Me encantaba la coca. Nunca tomé mucha, solo un poco en las fiestas", afirmó.
Mirren explicó que abandonó la sustancia al saber que Klaus Barbie, criminal de guerra nazi, se sostenía en Sudamérica gracias al negocio de la cocaína. "Cuando consumes una droga estás en una fiesta y no piensas de dónde viene", declaró a la publicación. "No volvería a tocar esa droga nunca más. Hay que ser consciente del recorrido que ha hecho hasta llegar a ti".
La intérprete se refirió también a su experiencia con LSD durante su juventud, a la que alude en su autobiografía, In the Frame, que incluye una fotografía suya tumbada en el suelo de un bosque.
"Fue la única vez que tomé ácido", dijo. Según relató, la vivencia le pareció intensa y concluyó que no debía repetirla: "Era demasiado".
Mirren añadió que, como el resto de su generación, probó la marihuana y otras sustancias, aunque aseguró que siempre priorizó su carrera. "Mi profesión era mi droga definitiva", señaló.
A sus 81 años, la actriz defiende una actitud de aceptación ante el paso del tiempo. En declaraciones a Woman&Home sostuvo que el envejecimiento es algo que conviene "abrazar en lugar de temer", aunque admitió que puede traer molestias físicas y limitaciones para mantener la independencia.
En una entrevista con Allure se refirió a esta etapa con un mensaje similar, en el que enumeró actividades cotidianas como ir al teatro, ver películas o disfrutar de una puesta de sol.
Mirren recordó además el té que compartió en 2018 con Isabel II y el duque de Edimburgo durante una visita a Ascot. Contó que la reina la presentó a un jeque como la persona que la había interpretado en el cine, y que este no pareció reconocerla. La actriz ganó el Oscar en 2007 por su papel en The Queen.
En el programa TODAY relató, además, que no supo cómo dirigirse al príncipe Felipe para pedirle la leche y optó por tomar el té sin ella.