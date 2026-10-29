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La hija de Pablo Lyle cumple 16 años a dos meses de su liberación

Ana Araujo dedicó varios mensajes a su hija Arantza por su cumpleaños, a dos meses de la salida de Pablo Lyle de prisión

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 06:31
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Ana Araujo, exesposa del actor Pablo Lyle, celebró en redes sociales el cumpleaños número 16 de su hija Arantza.

 Foto: Instagram
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La publicación se produce a dos meses de que el intérprete de Mirreyes vs. Godínez abandone la cárcel.

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Araujo acompañó una fotografía de ambas en la playa con un mensaje dirigido a la joven.

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“Mi amor, sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique, Arantza”, escribió.

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Añadió después, “Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte vivir, existir. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo, amor”.

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En otra imagen colocó la frase “Sweet sixteen, mi amor. Te amo, Arantza”. Compartió además una instantánea antigua en la que aparece junto a su hermano menor, Mauro, de 12 años, de cuando eran niños.

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Pablo Lyle adoptó a Arantza tras su matrimonio con Ana Araujo, celebrado el 28 de diciembre de 2014.

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Este cumpleaños será el último que el actor pase lejos de sus hijos, ya que su salida de prisión está prevista para el 29 de diciembre, a las 12 de la noche.

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