La hija de Pablo Lyle cumple 16 años a dos meses de su liberación

Ana Araujo, exesposa del actor Pablo Lyle, celebró en redes sociales el cumpleaños número 16 de su hija Arantza.
La publicación se produce a dos meses de que el intérprete de Mirreyes vs. Godínez abandone la cárcel.
Araujo acompañó una fotografía de ambas en la playa con un mensaje dirigido a la joven.
“Mi amor, sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique, Arantza”, escribió.
Añadió después, “Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte vivir, existir. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo, amor”.
En otra imagen colocó la frase “Sweet sixteen, mi amor. Te amo, Arantza”. Compartió además una instantánea antigua en la que aparece junto a su hermano menor, Mauro, de 12 años, de cuando eran niños.
Pablo Lyle adoptó a Arantza tras su matrimonio con Ana Araujo, celebrado el 28 de diciembre de 2014.
Este cumpleaños será el último que el actor pase lejos de sus hijos, ya que su salida de prisión está prevista para el 29 de diciembre, a las 12 de la noche.