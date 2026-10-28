Marco Antonio Solís vuelve a Honduras: Fecha y precios del concierto ​​​​​​

El cantante mexicano Marco Antonio Solís ofrecerá un concierto este 21 de noviembre a las 9:00 de la noche en el Estadio Chochi Sosa de la Villa Olímpica, como parte de su "Gratitud Tour", que lo ha llevado a Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
El cantautor, que hizo famosos temas como "Navidad sin tí", "Tu cárcel" y "Ahora te vas", entre otras, publicó un video en sus redes sociales donde dijo: "Será una alegría volver a saludarlos".
Gratitud Tour 2026 es una gira que celebra 50 años de canciones y recuerdos compartidos con varias generaciones. Y se trata de un concierto de E3 Live Honduras.
Los boletos del concierto de El Buki están a la venta en eticket.hn en las siguientes localidades: Experiencia BAC: L 6,045, E3 Fans: L5,069, Silla VIP: L3,237, General: L1,527 Preferencial de Pie: L1,100. Y tienen un 10% de descuento pagando con tarjetas BAC.
La boletería oficial del concierto es eTicket Honduras. Antes de finalizar la compra, se debe verificar directamente en la plataforma la localidad, precio y disponibilidad vigentes.
Marco Antonio Solís se reencontrará con sus fanáticos hondureños este 21 de noviembre, luego de su último concierto en mayo de 2022. El show de su gira incluye un recorrido musical por sus éxitos como solista y sus inicios con Los Bukis.
El espectáculo, que dura un poco más de dos horas, es un encuentro íntimo con el artista, en el que interpreta temas como "No puedo olvidarla", "Mi mayor sacrificio", "Cuando te acuerdes de mí", "¿A dónde vamos a parar?" y "Si te pudiera mentir e "Invéntame", entre otras.
El concierto promete ser un recorrido por sus cinco décadas de carrera musical, que incluye más de 300 canciones en su catálogo, más de 20 álbumes publicados y más de 35 millones de copias vendidas y millones de reproducciones en streaming.
El cantautor mexicano, desde 1993, cuando integraba la agrupación Los Bukis, ha estado en Honduras, en al menos ocho ocasiones. Sus conciertos son una reunión íntima en la que sus fanáticos se conectan con un artista sencillo y cercano.
En 2024 el Estadio Olímpico de San Pedro Sula fue la sede del regreso histórico de la agrupación completa de Los Bukis tras 31 años de ausencia. Y el sábado 21 de noviembre estacionará su Gratitud Tour 2026 en el Estadio Chochi Sosa de la capital.