De "Amiga mía" a "Corazón partío": el posible setlist de Alejandro Sanz en Honduras

Alejandro Sanz cantará el jueves 5 de noviembre en el estadio Héctor "Chochi" Sosa, de Tegucigalpa, en la primera parada centroamericana de su gira "¿Y ahora qué?".
La cita se acerca con la promesa de un concierto de más de dos horas.
En las funciones que ha ofrecido hasta ahora, el cantante español repasa clásicos como “Amiga mía”, “Mi soledad y yo” y “Corazón partío”, y los mezcla con canciones de su producción reciente.
Sanz ya visitó el "Chochi" Sosa en 2016, cuando llevó allí la gira "Sirope", y llega ahora con más de 25 millones de discos vendidos en su trayectoria.
El recorrido toma su nombre del trabajo que el artista publicó en mayo de 2025, un EP de seis canciones que luego se amplió hasta convertirse en el álbum "¿Y ahora qué +?".
Los boletos para Tegucigalpa se venden a través de Fun Capital.
La localidad General cuesta L 1,298.28, Platinum L 2,789.88 y Zona Atlántida L 6,071.40.
El repertorio que sigue se basa en las funciones que Sanz ha dado en distintas ciudades de América y Europa, de modo que la selección y el orden en Tegucigalpa podrían variar.
La noche podría abrirse con "Desde cuando", "Capitán tapón" y "Por bandera", para dar paso a "Bésame", "A la primera persona" y "Mi soledad y yo".
El tramo central reuniría “Quisiera ser”, “Hoy no me siento bien” y “Regálame la silla donde te esperé”, antes de “Amiga mía”, cuyos primeros acordes desataron en Puebla un clamor del público, de acuerdo con EFE.
Con “Deja que te bese”, “Cuando nadie me ve”, “El alma al aire”, “Mi marciana”, “No es lo mismo” y “Aquello que me diste”, el concierto enfilaría hacia su recta final.
En el bis llegarían “Y, ¿Si fuera ella?”, que en Puebla sonó en versión acústica, y “¿Lo ves?”, que Sanz cantó en solitario. El cierre, de repetirse el esquema de otras ciudades, quedaría para “Corazón partío”.