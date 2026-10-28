Selena Gómez y Demi Lovato se reencuentran 17 años después de su película

Las artistas se conocen desde 2002, cuando coincidieron a los siete años en el casting de Barney. En una entrevista concedida en 2020 a Harper’s Bazaar, Lovato reconoció que atravesaron un distanciamiento y afirmó que siempre sentiría cariño por Gómez. El acercamiento se hizo visible en abril, cuando Gomez asistió a un concierto de la gira de Lovato.