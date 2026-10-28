Selena Gómez y Demi Lovato se reencuentran 17 años después de su película

Selena Gómez y Demi Lovato han protagonizado una campaña conjunta para Rare Beauty, la marca de cosmética de la cantante, en la que reproducen el cartel de Princess Protection Program, la película de Disney que ambas estrenaron en 2009.
La imagen las muestra con vestidos de gala y tiaras, sentadas sobre un montón de maletas.
Gómez difundió la propuesta en Instagram con el mensaje "Once a Princess, always a Princess", acompañado de una frase sobre la amistad que se refiere a los coloretes de la colección. La publicación etiqueta tanto a Lovato como a la firma.
La colaboración se concreta en el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set con el colorete líquido más vendido de la marca en los tonos Hope y Virtue, además de una brocha. Su precio es de 50 dólares, frente a los 76 que suman los productos por separado.
Como en la película, Gómez viste de azul turquesa y Lovato, de amarillo. La primera lleva un diseño escalonado de Oscar de la Renta, perteneciente a la colección crucero de 2016. La segunda opta por un minivestido bordado de Leo Lin, con un precio de 3.295 dólares.
En un comunicado, Rare Beauty definió la colaboración como la reunión que internet llevaba años reclamando. Gómez aseguró que la campaña fue un recordatorio de la historia compartida y una oportunidad para celebrar quiénes son hoy.
Lovato, por su parte, la calificó de momento que cierra un círculo, en una campaña que resulta nostálgica para ambas.
Las artistas se conocen desde 2002, cuando coincidieron a los siete años en el casting de Barney. En una entrevista concedida en 2020 a Harper’s Bazaar, Lovato reconoció que atravesaron un distanciamiento y afirmó que siempre sentiría cariño por Gómez. El acercamiento se hizo visible en abril, cuando Gomez asistió a un concierto de la gira de Lovato.