"Me retrataban como una 'Lolita'": Natalie Portman revela cómo protegió su imagen desde niña

Natalie Portman, ganadora del Oscar por Black Swan, explicó en una entrevista con Harper's Bazaar, recogida esta semana por medios estadounidenses, que desde niña construyó a conciencia la imagen de una joven estudiosa y recatada para defenderse de la forma en que la industria presentaba sus primeros papeles.
"Creo que hubo un esfuerzo consciente, porque me retrataban como esa Lolita sexualizada", dijo.
Quería insistir en que era seria buena chica, mojigata, inteligente y estudiante, y presentó esa insistencia "casi como un mecanismo de seguridad".
Fox News añadió que ella y sus padres separaron con deliberación a la persona de la pantalla, con ropa discreta para las alfombras rojas y la mirada puesta en los estudios.
Su carrera arrancó con "Léon", el filme de Luc Besson estrenado en 1994 que comenzó a rodar cuando tenía 12 años.
Vinieron después Heat y Beautiful Girls, en la que interpretó a una niña de 13 que entabla un vínculo con un hombre mayor, encarnado por Timothy Hutton. Más tarde pasó por Harvard, donde estudió psicología.
La actriz ha hablado del asunto en varias ocasiones. En 2018 dijo a People que sabe que la sexualizaron "en la forma en que me fotografiaban o me retrataban, y eso no fue obra mía".
Y agregó que "eso pasa a formar parte de tu identidad pública".
En enero de ese mismo año afirmó que entendió "muy rápido, incluso a los 13 años", que si se expresaba sexualmente se sentiría insegura y que los hombres se creerían con derecho a hablar de su cuerpo y a cosificarlo.
En 2020, en el pódcast Armchair Expert, de Dax Shepard, fue más lejos. "Definitivamente era consciente de que me estaban retratando como esa figura de Lolita", reconoció.
Según explicó, aquello le quitó algo de su propia sexualidad "porque me dio miedo", y la seguridad la encontró en mostrarse conservadora y respetable.
En abril de 2025, durante una conversación con Jenna Ortega para Interview, repasó los moldes que la industria suele asignar a las actrices. "Obviamente hubo una larga fase Lolita", dijo, y detalló que luego llegó otra, de cerca de una década, en la que le tocaba ser la mujer que ayuda a un hombre a resolver sus conflictos emocionales. Sobre aquellos años añadió que "me asustaba mucho" y que quería que la sexualidad estuviera "dentro de mí, no dirigida hacia mí". Contó además que su madre "estaba conmigo todo el tiempo y se aseguraba de que nadie se me acercara".