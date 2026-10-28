"Me retrataban como una 'Lolita'": Natalie Portman revela cómo protegió su imagen desde niña

En abril de 2025, durante una conversación con Jenna Ortega para Interview, repasó los moldes que la industria suele asignar a las actrices. "Obviamente hubo una larga fase Lolita", dijo, y detalló que luego llegó otra, de cerca de una década, en la que le tocaba ser la mujer que ayuda a un hombre a resolver sus conflictos emocionales. Sobre aquellos años añadió que "me asustaba mucho" y que quería que la sexualidad estuviera "dentro de mí, no dirigida hacia mí". Contó además que su madre "estaba conmigo todo el tiempo y se aseguraba de que nadie se me acercara".