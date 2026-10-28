Viuda de Hugh Hefner revela quién era el visitante habitual de la Mansión Playboy

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, ha vuelto a hablar de su vida en la Mansión Playboy de Los Ángeles.
En un episodio de su programa After the Mansion, la extoconejita de 40 años, que fue modelo de la revista, relató que las mujeres que residían en la propiedad pusieron nombre a las visitas de uno de los invitados más frecuentes.
Según su relato, aquel huésped llegaba, tomaba algo de comida y se marchaba poco después. Hefner atribuye esa costumbre a un actor ganador del Oscar, cuya presencia en la casa, afirma, era constante.
Se trata de Jack Nicholson. "Solían llamarlo el ‘drive-thru’ de Jack Nicholson en algún momento porque llegaba en coche, agarraba algo de comer o cualquier otra cosa que pudiera conseguir allí y se iba", dijo.
La hija del actor, Lorraine Nicholson, ya había relatado su experiencia en la mansión, donde pasó buena parte de su infancia jugando con los hijos de Hefner, Marston y Cooper.
En un ensayo publicado en Vanity Fair en 2024 escribió que "la gente supone que mi padre me llevaba a la Mansión, pero supone mal".
Añadió que podía afirmar con seguridad que pasó allí más tiempo que él. Explicó que fue su niñera, que antes había sido secretaria social de Hefner, quien la llevaba a la propiedad.
Crystal Hefner, que se casó con el fundador de Playboy en 2012, aseguró además que lo que más importaba a su esposo era la fama.
"Cualquier celebridad recibía un trato excelente cuando visitaba la casa", sostuvo, y citó entre los invitados a Bill Maher, Berry Gordy, fundador de Motown, y Buzz Aldrin, además de la Catwoman original.
Sus declaraciones llegan tras su participación el martes en el pódcast Lisa Guerrero Unleashed. Allí, al ser preguntada sobre si creía haber sido abusada durante la relación, respondió que cree haber hecho "lo que él quisiera que hiciera" y que, si eso implicaba sexo, simplemente hacía lo que él quería.
Hugh Hefner murió en septiembre de 2017, a los 91 años, por un paro cardíaco y una insuficiencia respiratoria. En sus memorias de 2024, Only Say Good Things, su viuda afirma que él intentaba controlarla indicándole que adelgazara y qué ropa debía vestir.