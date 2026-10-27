Barry Keoghan afirma que “tiene mejor aspecto” tras probar un tensado facial sin cirugía

Keoghan habló en marzo, en el programa The Morning Mash Up», de las críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico. "Hay mucho odio en internet. Hay mucho abuso sobre mi aspecto", dijo entonces. Explicó que ha reducido su presencia en plataformas digitales, aunque tras acudir a un evento suele querer comprobar cómo ha sido recibido. Reconoció que esa exposición lo ha llevado a retraerse y a evitar salir y asistir a determinados lugares.