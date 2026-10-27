Barry Keoghan afirma que “tiene mejor aspecto” tras probar un tensado facial sin cirugía

Keoghan lleva meses con un pie fuera de las redes sociales, aunque no del todo. “Hay mucho odio en internet. Hay mucho abuso sobre mi aspecto”, afirmó en marzo.
Tras cada evento, admitió, la curiosidad le empuja a comprobar cómo ha sido recibido, y lo que encuentra le ha ido encerrando en sí mismo hasta quitarle las ganas de salir y de acudir a determinados lugares.
Ahora, el actor de 34 años ha optado por Xerf, un tratamiento de radiofrecuencia monopolar que actúa sobre varias capas de la piel en una sola sesión.
Su finalidad es elevar, reafirmar y remodelar la línea de la mandíbula y el tercio inferior del rostro, sin agujas y sin periodo de recuperación.
Keoghan ha completado dos sesiones, cada una por unos 3,300 dólares, y en un vídeo difundido por su facialista asegura que se siente mejor consigo mismo y que se ve mejor.
No es el primer rostro conocido que recurre a esta técnica. Kim Kardashian compartió en sus historias de Instagram que probaba Xerf, al que describió como su “nuevo láser reafirmante favorito”.
La coincidencia entre ambos sitúa a Xerf en una tendencia creciente en la estética no invasiva, donde los famosos comparten sus procedimientos con naturalidad. En el caso de Keoghan, el actor ha defendido la importancia de “cuidarse por dentro y por fuera".
Keoghan habló en marzo, en el programa The Morning Mash Up», de las críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico. "Hay mucho odio en internet. Hay mucho abuso sobre mi aspecto", dijo entonces. Explicó que ha reducido su presencia en plataformas digitales, aunque tras acudir a un evento suele querer comprobar cómo ha sido recibido. Reconoció que esa exposición lo ha llevado a retraerse y a evitar salir y asistir a determinados lugares.