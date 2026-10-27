"Ella quiere...": Ana García revela uno de los planes de su hija Daniela en su boda

Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, hizo unas revelaciones sobre los planes para la boda de su hija Daniela. La exprimera dama habló de ciertos preparativos de la boda.
El 25 de octubre, Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández, anunció su compromiso con un joven llamado Sebastián.
"Contando los días", escribió la joven en sus redes sociales. Hasta la fecha se conoce muy poco sobre su prometido, un joven que ha optado por mantener bajo perfil.
Pese a que no hay noticias de cuándo será la boda, la exprimera dama Ana García hizo algunas revelaciones sobre los planes de la boda entre Daniela y Sebastián.
Y es que Ana García grabó un video donde se le vio buscando objetos para la boda ya que su hija se lo ha pedido. La joven busca resaltar la cultura hondureña en su boda con Sebastián.
"Como ya saben, nuestra hija Daniela Hernández García se casa pronto, y ella quiere en ese día especial resaltar nuestra cultura hondureña. Por eso, fui a La Campa a buscar alfarería Lenca. Aquí les comparto más detalles para que se animen a visitar La Campa", dijo García en su video.
La exprimera dama aparece en el video comprando alfarería hechos por lencas. Según explicó, usarán esa alfarería en la boda porque Daniela Hernández así lo quiere.
Ana García mostró la alfarería que usarán en la boda e hizo una invitación a las personas para visitar el departamento de Lempira.
La exprimera dama mostró uno de los negocios donde han optado por comprar para la boda de Daniela y Sebastián, celebración que aún no ha sido anunciado -de manera pública- dónde se realizará.
Daniela Hernández es una de las tres hijas que tiene Juan Orlando Hernández. El expresidente tuvo dos con Ana García: Daniela e Isabella.