Día de Difuntos: Amor y recuerdos reúnen a capitalinos en cementerios

Tegucigalpa,Honduras.- La memoria de quienes partieron volvió a reunir a las familias capitalinas este domingo 1 de noviembre. Con flores en sus manos, cantos y oraciones, las familias visitaron los cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela para honrar a sus seres queridos muertos.

Aunque formalmente el Día de los Fieles Difundos se celebra el 2 de noviembre, miles de hogares aprovecharon la pausa de este domingo para adelantar la visita, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, según captó el lente de EL HERALDO.

Desde tempranas horas, los camposantos comenzaron a recibir a familiares que aprovecharon la jornada para colocar arreglos florales, limpiar las sepulturas y dedicar unos minutos a recordar a quienes ya no están.

En el Cementerio Jardín de los Ángeles, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera hacia Olancho, las instalaciones permanecían limpias y preparadas para recibir a los dolientes.

"Estamos preparados para recibir a los familiares de las personas que descansan en este lugar y esperamos que, conforme avance el día, sigan llegando más personas a visitar a sus seres queridos”, expresó Juan Ramos, administrador del Cementerio Jardín de los Ángeles.

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El encargado explicó que las condiciones del camposanto son resultado del trabajo coordinado con las cuadrillas de limpieza y chapeo de diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, que contribuyen al mantenimiento de las instalaciones para ofrecer un espacio adecuado a los visitantes.

“Gracias a Dios, contamos con las cuadrillas de limpieza y chapeo de varias instituciones de la Alcaldía, que nos apoyan con el aseo y el mantenimiento de este lugar”, manifestó Ramos.

La fecha también fue aprovechada por Gerardo Castro, quien llegó hasta el camposanto para visitar la tumba de una cuñada. Con flores en sus manos, dedicó parte de la jornada a arreglar el espacio donde descansan sus restos, como una muestra de cariño y recuerdo familiar.