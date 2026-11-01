Día de Difuntos: Amor y recuerdos reúnen a capitalinos en cementerios

Tegucigalpa,Honduras.- La memoria de quienes partieron volvió a reunir a las familias capitalinas este domingo 1 de noviembre. Con flores en sus manos, cantos y oraciones, las familias visitaron los cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela para honrar a sus seres queridos muertos.
Aunque formalmente el Día de los Fieles Difundos se celebra el 2 de noviembre, miles de hogares aprovecharon la pausa de este domingo para adelantar la visita, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, según captó el lente de EL HERALDO.
Desde tempranas horas, los camposantos comenzaron a recibir a familiares que aprovecharon la jornada para colocar arreglos florales, limpiar las sepulturas y dedicar unos minutos a recordar a quienes ya no están.
En el Cementerio Jardín de los Ángeles, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera hacia Olancho, las instalaciones permanecían limpias y preparadas para recibir a los dolientes.
"Estamos preparados para recibir a los familiares de las personas que descansan en este lugar y esperamos que, conforme avance el día, sigan llegando más personas a visitar a sus seres queridos”, expresó Juan Ramos, administrador del Cementerio Jardín de los Ángeles.
El encargado explicó que las condiciones del camposanto son resultado del trabajo coordinado con las cuadrillas de limpieza y chapeo de diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, que contribuyen al mantenimiento de las instalaciones para ofrecer un espacio adecuado a los visitantes.
“Gracias a Dios, contamos con las cuadrillas de limpieza y chapeo de varias instituciones de la Alcaldía, que nos apoyan con el aseo y el mantenimiento de este lugar”, manifestó Ramos.
La fecha también fue aprovechada por Gerardo Castro, quien llegó hasta el camposanto para visitar la tumba de una cuñada. Con flores en sus manos, dedicó parte de la jornada a arreglar el espacio donde descansan sus restos, como una muestra de cariño y recuerdo familiar.
“Vamos a recordar a las personas que ya se han ido de esta tierra. Este es el día para hacerlo”, expresó Castro, quien explicó que su visita tenía como propósito colocar flores y mantener presente la memoria de su familiar.
La actividad también se desarrolló en el histórico Cementerio General de Tegucigalpa, donde las familias acudieron para recordar a sus difuntos. Ericka Martínez, administradora del recinto, manifestó su satisfacción por la llegada de los capitalinos y destacó las condiciones en las que se encuentra el camposanto durante las jornadas conmemorativas. “Nos sentimos muy contentos por la visita de todas las personas que vienen a este lugar”, expresó Martínez
La administradora informó que las puertas del Cementerio General permanecen abiertas desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, tanto para quienes acudieron durante el Día de Todos los Santos como para las personas que llegarán este lunes 2 de noviembre en el marco del Día de los Fieles Difuntos.
En cuanto a la cantidad de personas que esperan recibir durante las dos jornadas, la administradora estimó que entre el domingo y el lunes podrían llegar alrededor de 800 a 900 visitantes al Cementerio General, quienes aprovecharán estas fechas para visitar las sepulturas de sus familiares.
La seguridad es otro de los aspectos que destacó la administración del camposanto, pues se cuenta con presencia de personal del cementerio, agentes de la Policía Municipal y miembros de la Policía Nacional para brindar acompañamiento a quienes llegan a recordar a sus seres queridos.
Daniel Godoy, quien se hacía acompañar de su esposa, Míriam Sierra, con quien lleva 53 años de matrimonio, visitó el Cementerio General para honrar la memoria de su padre. Durante su visita, destacó la importancia de mantener vivo el recuerdo de los progenitores, quienes desde la infancia se sacrificaron para criar, cuidar y brindar amor a sus hijos.
El entrevistado hizo un llamado especial a los jóvenes para que no olviden a sus padres y mantengan la tradición de visitarlos incluso después de su partida. Consideró que llevar flores, limpiar sus tumbas y dedicarles un momento de recuerdo son pequeñas muestras de amor y gratitud hacia quienes les dieron la vida.
"Los jóvenes tienen que recordar siempre a sus padres, porque fueron ellos quienes los trajeron a este mundo. Llévenles flores, limpien sus tumbas en honor a ellos", aconsejó Godoy.
Gobierno concede asueto
El Gobierno de Honduras concedió asueto de medio día a los empleados de la Administración Pública para este lunes 2 de noviembre.
La disposición fue anunciada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización mediante un comunicado.
De acuerdo con la comunicación oficial, la suspensión de labores comenzará a las 12:00 del mediodía y comprenderá a los trabajadores del sector público en general. La medida tiene como propósito permitir que los empleados puedan dedicar parte de la jornada a recordar y honrar la memoria de sus familiares fallecidos, una tradición que cada año moviliza a cientos de hondureños hacia los cementerios.