Motagua vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Marathón protagonizarán este domingo una nueva edición del tradicional duelo conocido como el “Clásico de las M's”, que tendrá como escenario el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Se espera una importante presencia de aficionados en el recinto capitalino para apoyar al conjunto azul en un encuentro de mucha importancia para ambos equipos. Los dos clubes llegan igualados con 22 puntos en la tabla de posiciones, ubicados en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Una victoria permitiría al ganador fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la liguilla y acercarse a los primeros puestos del torneo, donde Olimpia y Real España mantienen la pelea por el liderato en el cierre de las vueltas regulares.

El Motagua, dirigido por el español Javier López, afronta este compromiso con tres victorias consecutivas en el campeonato nacional. Los azules vienen de imponerse a Choloma, Platense y Juticalpa, resultados que han fortalecido la confianza del equipo y lo mantienen en la pelea por los primeros lugares.

Aunque el Ciclón Azul quedó eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana, consiguió asegurar su participación en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, que comenzará en febrero.

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Por su parte, Marathón llegará a Tegucigalpa motivado después de conseguir también su clasificación a la Champions Cup. El equipo que dirige el argentino Silvio Rudman buscará trasladar ese buen momento al torneo local y conseguir un resultado positivo frente a uno de sus principales rivales.

Los verdolagas saben que un empate les permitiría mantenerse en la tercera posición de la clasificación, pero buscarán los tres puntos para dar un golpe de autoridad en la capital y regresar a San Pedro Sula con una victoria que los acerque a los primeros puestos.

El encuentro tendrá como árbitro central a Armando Castro y promete ser un partido intenso por la importancia de los puntos en disputa. Motagua y Marathón tienen objetivos similares en esta recta del campeonato, por lo que el orden táctico, la efectividad frente al arco y los detalles durante los 90 minutos podrían marcar la diferencia en una nueva edición del Clásico de las M's.