Tabla de posiciones: Le duró poco la alegría a Real España tras triunfo del Olimpia

El conjunto aurinegro hizo su trabajo y consiguió una importante victoria de 3-1 sobre Juticalpa FC en el Olímpico, resultado que le permitió llegar a 27 puntos y colocarse en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, la alegría de los sampedranos duró muy poco.

Choloma, Honduras .- La lucha por el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional sigue al rojo vivo. La jornada 12 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, con Real España y Olimpia como protagonistas de una disputa que promete emociones hasta el final de las vueltas regulares.

Los merengues no fallaron en su visita al CD Choloma y se llevaron los tres puntos con un contundente triunfo de 0-3. De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Espinel alcanzó las 29 unidades y recuperó la cima.

La jornada también dejó otros resultados importantes. El CD Estrella Roja derrotó 3-1 al Independiente de Siguatepeque, mientras que Lobos UPNFM protagonizó uno de los encuentros más emocionantes al imponerse 4-3 frente a Génesis PN.

Con estos resultados, Estrella Roja llegó a 16 puntos y se mantiene en la quinta posición, mientras que los universitarios alcanzaron las 15 unidades y escalaron al sexto puesto.

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La actividad de la jornada 12 todavía tiene dos compromisos pendientes que podrían provocar nuevos movimientos en la clasificación. Olancho FC recibirá al Platense FC, mientras que Motagua protagonizará un atractivo enfrentamiento ante Marathón.

Los azules y verdolagas llegan igualados con 22 puntos y tienen la posibilidad de acercarse a los primeros lugares, por lo que su enfrentamiento también tendrá repercusiones importantes en la parte alta de la tabla.

El campeonato hondureño entra en una etapa decisiva y la diferencia entre Real España, Olimpia, Marathón y Motagua mantiene encendida la pelea por el primer lugar.

Tabla de posiciones: