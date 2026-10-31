Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid se aleja y nuevo líder tras triunfo de Barcelona

Barcelona, España.- El FC Barcelona recuperó el liderato de LaLiga de España 2026-2027 después de golear 6-1 al Alavés este sábado en el Spotify Camp Nou, en un resultado que le permitió dejar atrás la derrota sufrida ante el Real Madrid en el clásico. Raphinha y Lamine Yamal con un doblete, además de dos tantos de Fermín López y Gordon, fueron los autores de los goles del conjunto dirigido por Hansi Flick, que volvió a sumar de tres y alcanzó los 30 puntos en la clasificación.

Los azulgranas aprovecharon para recuperar la cima que tenía momentáneamente el Atlético de Madrid, que también ganó su compromiso de la jornada al imponerse 2-0 al Levante en el Ciutat de Valencia. Alejandro Grimaldo abrió el marcador al minuto 36, mientras que Giuliano Simeone sentenció el encuentro al 61, resultado que permitió a los colchoneros llegar a 28 unidades y mantenerse en la segunda posición. De esta manera, Barcelona lidera la clasificación con 30 puntos, seguido por Atlético de Madrid con 28. Real Madrid ocupa el tercer puesto con 24 unidades, aunque tiene un partido pendiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El equipo dirigido por Xabi Alonso tendrá actividad este domingo cuando visite al Racing de Santander, con la oportunidad de acercarse a los primeros lugares y recortar distancias con sus principales rivales.

Por su parte, Real Betis aparece en la cuarta posición con 23 puntos, seguido por Real Sociedad, que suma 19 unidades. Sevilla es sexto con 17, mientras que Athletic y Villarreal completan los primeros ocho puestos con 12 puntos cada uno. En la zona baja, Málaga atraviesa un complicado inicio de temporada y ocupa el último lugar con apenas cinco puntos después de 11 jornadas disputadas.