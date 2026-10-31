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Periodista hondureño sorprende a todos: Revelan por quién votó en el Balón de Oro 2026

Su elección permitió que Honduras estuviera presente en una de las votaciones más importantes del fútbol internacional

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 10:38
Periodista hondureño sorprende a todos: Revelan por quién votó en el Balón de Oro 2026
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Sale a la luz cómo fue la votación del periodista hondureño en el Balón de Oro 2026. Sorprende con su favorito.

Fotos: Cortesía.
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El periodista hondureño Francisco Rivas participó en las votaciones del Balón de Oro 2026 y se reveló cómo votó en elección para reconocer al mejor futbolista del planeta.
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El comunicador catracho colocó al español Lamine Yamal en el primer lugar de su papeleta.
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Al jugador del FC Barcelona lo puso por encima de otras grandes figuras del fútbol mundial como Harry Kane y Kylian Mbappé.
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Rivas fue uno de los 100 periodistas internacionales encargados de elegir al ganador del prestigioso galardón.
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Su decisión llamó la atención porque solamente 13 integrantes del jurado ubicaron a Lamine Yamal en la primera posición.
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El representante de Honduras formó parte de ese reducido grupo que apostó por el joven talento español.
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Ganar el Mundial 2026 con la selección de España puso a Lamine Yamal entre los favoritos para llevarse el Balón de Oro.
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Yamal compitió por el reconocimiento individual más importante del fútbol junto a varias estrellas internacionales.
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Su elección permitió que Honduras estuviera presente en una de las votaciones más importantes del fútbol internacional.
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