Periodista hondureño sorprende a todos: Revelan por quién votó en el Balón de Oro 2026

Sale a la luz cómo fue la votación del periodista hondureño en el Balón de Oro 2026. Sorprende con su favorito.
El periodista hondureño Francisco Rivas participó en las votaciones del Balón de Oro 2026 y se reveló cómo votó en elección para reconocer al mejor futbolista del planeta.
El comunicador catracho colocó al español Lamine Yamal en el primer lugar de su papeleta.
Al jugador del FC Barcelona lo puso por encima de otras grandes figuras del fútbol mundial como Harry Kane y Kylian Mbappé.
Rivas fue uno de los 100 periodistas internacionales encargados de elegir al ganador del prestigioso galardón.
Su decisión llamó la atención porque solamente 13 integrantes del jurado ubicaron a Lamine Yamal en la primera posición.
El representante de Honduras formó parte de ese reducido grupo que apostó por el joven talento español.
Ganar el Mundial 2026 con la selección de España puso a Lamine Yamal entre los favoritos para llevarse el Balón de Oro.
Yamal compitió por el reconocimiento individual más importante del fútbol junto a varias estrellas internacionales.
Su elección permitió que Honduras estuviera presente en una de las votaciones más importantes del fútbol internacional.