Con cara de pocos amigos y mucha tristeza llegó Motagua tras eliminación por Alajuelense

El plantel del equipo Motagua llegó a territorio catracho tras no poder alcanzar el boleto a la final de la Copa Centroamericana ya que Alajuelense lo sacó del camino
Los jugadores del Motagua arribaron al aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, luego de quedar eliminados en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Alajuelense.
La tristeza era evidente en los futbolistas del Ciclón Azul, que no pudieron conseguir el boleto a la gran final del torneo regional.
Motagua regresó a territorio hondureño después de despedirse de la Copa Centroamericana, un resultado que dejó un profundo sabor amargo en el plantel de la capital, quienes no pudieron como local y ya en visita fue más difícil.
Los futbolistas azules llegaron cabizbajos a Palmerola tras no conseguir superar a la Liga Deportiva Alajuelense en la instancia semifinal.
La eliminación internacional marcó el ambiente de la delegación motagüense durante su llegada al aeropuerto de Comayagua, quienes trataron de irse lo más rápido posible.
Los jugadores del Motagua volvieron a Honduras con la frustración de no haber podido alcanzar la final de la Copa Centroamericana al mando del DT español, Javier López.
La desilusión acompañó al plantel azul en su llegada a Palmerola, después de una eliminatoria que terminó favoreciendo al conjunto costarricense, quienes jugarán su quinta final de forma consecutiva
El Ciclón Azul se despidió del sueño centroamericano y ahora deberá pasar página para concentrarse en los compromisos que tiene por delante.
Los futbolistas de Motagua no ocultaron su tristeza tras el desenlace de la semifinal frente a Alajuelense.
La delegación del conjunto capitalino aterrizó en el aeropuerto Palmerola, donde comenzó el regreso a la realidad después del duro golpe internacional.
Motagua deberá sacudirse la eliminación ante Alajuelense y reencontrarse con su mejor versión para afrontar los retos que vienen en el fútbol hondureño.