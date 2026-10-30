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"Concacaf no respeta a Honduras": Reproches de eliminación de Motagua por Alajuelense

El Motagua de Javier López no le ajustó y terminó cayendo 2-1 por Alajuelense, por lo que quedó eliminado en semifinales de la Copa Centroamericana en partido que dejó varias polémicas.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 09:47
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El Motagua de Javier López no le ajustó y terminó cayendo 2-1 por Alajuelense, por lo que quedó eliminado en semifinales de la Copa Centroamericana en partido que dejó varias polémicas.
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Motagua no pudo avanzar a la final de la Copa Centroamericana, esta vez se quedó en la semifinal luego que Alajuelense lo eliminara
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La decisión arbitral provocó numerosas reacciones y abrió el debate entre aficionados, periodistas y seguidores del fútbol hondureño, quienes cuestionaron que no se sancionara la acción cuando el Ciclón Azul buscaba desesperadamente el gol que le permitiera igualar el marcador.
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"El VAR en Concacaf es corrupto", disoparó el periodista hondureño Manfredo Reyes.
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"El árbitro se ha comido un penal claro para Motagua", dijo Julio Cruz.
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"Se hicieron los ciegos para eliminar al Motagua", dijo el periodista hondureño Johan Raudales.
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La opinión del periodista hondureño Bebeto Flores.
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Para muchos, esa jugada representó uno de los momentos más determinantes de una eliminatoria que se definió por un margen muy estrecho.
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El mensaje del periodista Mario Figueroa en su red social de Facebook.
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El reclamo tomó todavía más fuerza por el contexto del partido. Motagua había llegado al cierre con el marcador 2-1 en contra, pero necesitaba una anotación para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final. Un eventual penal le habría dado una oportunidad inmejorable para buscar el empate y cambiar el desenlace de la serie.
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La derrota ante Alajuelense supone un duro golpe para Motagua, que soñaba con representar a Honduras en la final de la Copa Centroamericana 2026. El equipo luchó hasta el último momento y estuvo cerca de forzar un desenlace diferente, pero terminó pagando caro los errores y las oportunidades que no pudo aprovechar.
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Post de Diario El Heraldo tras la eliminación de Motagua de Copa Centroamericana
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Fox Sports Honduras tras la eliminación de Motagua de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Everaldo Herrera de Costa Rica dejó su punto de vista tras la emocionante semifinal de Alajuelense contra Motagua
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La eliminación ya es una realidad y el boleto a la final quedó en manos de Alajuelense, que se enfrentará al Cartaginés en una final entre clubes costarricenses.
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"El legado continúa", así tituló ESPN tras la clasificación de Alajuelense a la final. La quinta consecutivamente.
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Gustavo Roca señaló que "Alajuelense es el verdadero Real Madrid de Centroamérica".
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Prensa de Costa Rica
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¡EN CENTROAMÉRICA SOLO HAY UN GRANDE! Alajuelense está en otra final de la Copa Centroamericana al eliminar a Motagua en semifinales y ahora se verá las caras ante Cartaginés. Los 'Manudos' buscan su cuarto título consecutivo de esta competencia y llegó a su quinta final
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