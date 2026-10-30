"Concacaf no respeta a Honduras": Reproches de eliminación de Motagua por Alajuelense

El Motagua de Javier López no le ajustó y terminó cayendo 2-1 por Alajuelense, por lo que quedó eliminado en semifinales de la Copa Centroamericana en partido que dejó varias polémicas.
Motagua no pudo avanzar a la final de la Copa Centroamericana, esta vez se quedó en la semifinal luego que Alajuelense lo eliminara
La decisión arbitral provocó numerosas reacciones y abrió el debate entre aficionados, periodistas y seguidores del fútbol hondureño, quienes cuestionaron que no se sancionara la acción cuando el Ciclón Azul buscaba desesperadamente el gol que le permitiera igualar el marcador.
"El VAR en Concacaf es corrupto", disoparó el periodista hondureño Manfredo Reyes.
"El árbitro se ha comido un penal claro para Motagua", dijo Julio Cruz.
"Se hicieron los ciegos para eliminar al Motagua", dijo el periodista hondureño Johan Raudales.
La opinión del periodista hondureño Bebeto Flores.
Para muchos, esa jugada representó uno de los momentos más determinantes de una eliminatoria que se definió por un margen muy estrecho.
El mensaje del periodista Mario Figueroa en su red social de Facebook.
El reclamo tomó todavía más fuerza por el contexto del partido. Motagua había llegado al cierre con el marcador 2-1 en contra, pero necesitaba una anotación para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final. Un eventual penal le habría dado una oportunidad inmejorable para buscar el empate y cambiar el desenlace de la serie.
La derrota ante Alajuelense supone un duro golpe para Motagua, que soñaba con representar a Honduras en la final de la Copa Centroamericana 2026. El equipo luchó hasta el último momento y estuvo cerca de forzar un desenlace diferente, pero terminó pagando caro los errores y las oportunidades que no pudo aprovechar.
Post de Diario El Heraldo tras la eliminación de Motagua de Copa Centroamericana
Fox Sports Honduras tras la eliminación de Motagua de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Everaldo Herrera de Costa Rica dejó su punto de vista tras la emocionante semifinal de Alajuelense contra Motagua
La eliminación ya es una realidad y el boleto a la final quedó en manos de Alajuelense, que se enfrentará al Cartaginés en una final entre clubes costarricenses.
"El legado continúa", así tituló ESPN tras la clasificación de Alajuelense a la final. La quinta consecutivamente.
Gustavo Roca señaló que "Alajuelense es el verdadero Real Madrid de Centroamérica".
Prensa de Costa Rica
¡EN CENTROAMÉRICA SOLO HAY UN GRANDE! Alajuelense está en otra final de la Copa Centroamericana al eliminar a Motagua en semifinales y ahora se verá las caras ante Cartaginés. Los 'Manudos' buscan su cuarto título consecutivo de esta competencia y llegó a su quinta final