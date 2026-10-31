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Represa Los Laureles baja su nivel, mientras La Concepción sigue en alerta

Aunque la represa Los Laureles conserva el 93.37% de su capacidad, su nivel comienza a descender; La Concepción permanece bajo riesgo hídrico alto

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:35
Represa Los Laureles baja su nivel, mientras La Concepción sigue en alerta

Los Laureles mantiene un almacenamiento superior al 93%, pero muestra un descenso, mientras La Concepción continúa sin alcanzar el 50% de su capacidad.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque Los Laureles todavía conserva reservas cercanas a su capacidad máxima, su nivel comienza a descender y La Concepción continúa sin recuperarse con un bajo riesgo hídrico alto. El comportamiento de ambas represas mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua potable para miles de familias de Tegucigalpa y Comayagüela.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente a este sábado 31 de octubre de 2026, Los Laureles registra un almacenamiento del 93.37% de su capacidad, mientras que La Concepción apenas alcanza el 43.38%

Los Laureles almacena actualmente 9.807 millones de metros cúbicos de agua, a pesar de la reducción de su nivel, la UMAPS clasifica su condición como de riesgo hídrico bajo.

En cuanto a su funcionamiento, la planta potabilizadora de Los Laureles registra una producción de 500 litros por segundo, mientras que la estación de trasvase reporta un caudal de 513 litros por segundo.

El panorama es diferente en la represa La Concepción, donde las reservas todavía se encuentran lejos de alcanzar una condición favorable.

La Concepción permanece por debajo del 50% pese al trasvase de Los Laureles

El informe municipal establece que el embalse mantiene un almacenamiento del 43.38% de su capacidad, equivalente a 15.707 millones de metros cúbicos de agua.

Este porcentaje lo ubica en la categoría de riesgo hídrico alto, debido a que se encuentra dentro del rango de almacenamiento de entre el 25% y el 50%.

La planta potabilizadora de este subsistema reporta una producción de 700 litros por segundo, mientras que el caudal de trasvase alcanza los 513 litros por segundo.

Los Laureles baja levemente de nivel en 24 horas y registra 99.16% de su capacidad

La diferencia en los porcentajes de almacenamiento refleja el comportamiento desigual de las dos principales fuentes de abastecimiento de agua de Tegucigalpa y Comayagüela.

El comportamiento de ambos embalses es determinante para la planificación del suministro de agua potable en la capital y las autoridades recomiendan ahorrar agua para enfrentar el verano 2027, mes que los hondureños confín que lloverá.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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