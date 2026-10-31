Represa Los Laureles baja su nivel, mientras La Concepción sigue en alerta

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque Los Laureles todavía conserva reservas cercanas a su capacidad máxima, su nivel comienza a descender y La Concepción continúa sin recuperarse con un bajo riesgo hídrico alto. El comportamiento de ambas represas mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua potable para miles de familias de Tegucigalpa y Comayagüela.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente a este sábado 31 de octubre de 2026, Los Laureles registra un almacenamiento del 93.37% de su capacidad, mientras que La Concepción apenas alcanza el 43.38%

Los Laureles almacena actualmente 9.807 millones de metros cúbicos de agua, a pesar de la reducción de su nivel, la UMAPS clasifica su condición como de riesgo hídrico bajo.

En cuanto a su funcionamiento, la planta potabilizadora de Los Laureles registra una producción de 500 litros por segundo, mientras que la estación de trasvase reporta un caudal de 513 litros por segundo.

El panorama es diferente en la represa La Concepción, donde las reservas todavía se encuentran lejos de alcanzar una condición favorable.