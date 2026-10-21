Los Laureles baja levemente de nivel en 24 horas y registra 99.16% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles registró una leve disminución en su nivel de almacenamiento en las últimas 24 horas, luego de haber alcanzado el 100% de su capacidad tras las lluvias de los primeros días de octubre.

El embalse se encuentra ahora al 99.16%, según el registro reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento.

El descenso representa una variación de 0.84 puntos porcentuales respecto al nivel máximo que había alcanzado el embalse, que abastece de agua potable a distintos sectores del Distrito Central.

La actualización de los datos refleja un cambio en las reservas de la represa después de la recuperación registrada durante las últimas semanas, cuando las lluvias permitieron incrementar de forma considerable el volumen de agua almacenada.

Los Laureles alcanzó el 100% de su capacidad el pasado 11 de octubre, con aproximadamente 10.503 millones de metros cúbicos de agua y un nivel de 1,033 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo UMAPS.

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La recuperación del embalse ocurrió después de varios meses de sequía y los bajos niveles de almacenamiento, una situación que obligó a las autoridades a mantener medidas para administrar el recurso hídrico disponible en la capital.

Las lluvias registradas en las zonas montañosas de Lepaterique favorecieron el aumento del caudal del río Guacerique, donde las aguas alimentan la represa Los Laureles.