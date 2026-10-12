Represa La Concepción supera el nivel previsto y apunta a alcanzar el 50%

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas Los Laureles y La Concepción superaron las proyecciones de almacenamiento que había establecido la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para el cierre de la temporada lluviosa. A finales de septiembre, las autoridades estimaban que la represa Los Laureles alcanzaría un máximo del 60% de su capacidad, mientras que La Concepción llegaría a apenas el 40%. Sin embargo, el último reporte de la institución refleja que el primer embalse ya se encuentra al 100% y el segundo registra un 41.52%.

“Me dicen los técnicos que lo máximo a lo que podríamos llegar en La Concepción es al 40% y en Los Laureles al 60%. Con esos niveles tenemos que dosificar para llegar a mayo y esperar a que en mayo llueva”, afirmó el alcalde Juan Diego Zelaya a EL HERALDO a finales de septiembre. No obstante, las lluvias de octubre modificaron ese panorama y mejoraron los niveles de almacenamiento, especialmente en Los Laureles, que alcanzó su capacidad máxima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Trasvase podría elevar el nivel de La Concepción

A la recuperación de los embalses se suma el inicio del trasvase de agua desde Los Laureles hacia la planta de tratamiento de La Concepción. El traslado se realiza mediante una tubería de aproximadamente 10 kilómetros que atraviesa el anillo periférico hasta llegar a La Concepción. De acuerdo con las autoridades, el sistema permite movilizar 500 litros de agua por segundo. Este aporte podría contribuir a elevar el nivel de La Concepción durante los próximos días, siempre que se mantengan las condiciones actuales de operación. Según las estimaciones del alcalde, al ritmo actual de bombeo, el embalse podría aumentar cerca de un punto porcentual cada 10 días. Según Zelaya, la expectativa es que La Concepción alcance al menos el 50% de su capacidad. No obstante, el resultado dependerá tanto del agua que se traslade desde Los Laureles como de las lluvias que se registren en lo que resta de octubre.

El agua debe alcanzar hasta mayo de 2027