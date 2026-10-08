UMAPS inicia pruebas del trasvase de agua entre Los Laureles y La Concepción

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) inició las pruebas técnicas preliminares del sistema de trasvase para canalizar agua desde la represa Los Laureles hacia La Concepción. Durante esta primera etapa, los técnicos realizan pruebas hidráulicas, verifican los caudales, revisan las condiciones de operación y monitorean la calidad del agua que será trasladada entre ambos embalses. Las evaluaciones buscan comprobar que el sistema pueda funcionar de manera segura y controlada antes de comenzar con el trasvase de forma continua.

El sistema contempla el traslado de agua desde el embalse Los Laureles hacia La Concepción, mediante un sistema de bombeo y una conducción de aproximadamente 10.65 kilómetros. La infraestructura conecta ambos embalses a través de una tubería de conducción, por lo que las pruebas permitirán revisar el comportamiento del sistema durante su funcionamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los aspectos que se evalúan es el comportamiento hidráulico de la infraestructura, con el propósito de verificar que el agua pueda desplazarse bajo las condiciones adecuadas para la operación. A estas evaluaciones se suma la revisión de las condiciones de operación del sistema, con el fin de identificar cualquier aspecto que deba ser ajustado antes de avanzar a la siguiente fase.