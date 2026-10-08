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Basura en quebrada El Sapo aumenta riesgo de inundaciones en la 3 de Mayo

La gran cantidad de desechos arrojados a la quebrada de El Sapo aumentan el riesgo de inundaciones en el sector 1 de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 10:20
Basura en quebrada El Sapo aumenta riesgo de inundaciones en la 3 de Mayo
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Durante la Semana Morazánica las lluvias se han hecho presentes en la capital y los pobladores de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela temen por inundaciones ante los acumulados de basura en la quebrada El Sapo. Más detalles a continuación.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Desde el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostican para este jueves más precipitaciones en diferentes regiones del país, entre ellas, la capital Distrito Central.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Las lluvias de ayer -miércoles 7 de octubre- fueron intensas en diferentes barrios y colonias. En el caso de la colonia 3 de Mayo, ciertos sectores eran intransitables por la gran cantidad de basura.

 Foto: redes sociales/captura de pantalla
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Residentes de este sector compartieron en sus redes sociales como la calle parecía un "mar" en el que se veían botellas plásticas, cartones, bolsas y otros desechos flotando en las aguas.

 Foto: redes sociales/captura de pantalla
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Los habitantes del sector 1 de la colonia 3 de Mayo aseguraron que las calles se asemejaban más a un río. Y es que por la basura, la quebrada de El Sapo se desbordó con mayor facilidad.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Algunas viviendas se ubican muy cerca del caudal de la quebrada y con los pronósticos para este jueves, manifestaron estar preocupados por posibles anegaciones.

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El desbordamiento de la quebrada de El Sapo parece una historia que nunca acaba. Año tras año en la temporada lluviosa, siempre se encuentran grandes acumulados de basura en este cauce.

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La mayoría de capitalinos sabe que cuando sube el nivel de esta quebrada, su caudal se torna violento. Pese a ello, muchos ciudadanos reinciden en seguir contaminándola, aunque ya conozcan de antemano las consecuencias.

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Los vecinos del sector 1 denuncian que pobladores de otras zonas aledañas arrojan todo tipo de desechos, incluyendo animales muertos.

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Preocupados por las posibles anegaciones, algunos residentes han improvisado barricadas con sacos de arena para intentar prevenir que el agua entre a sus casas.

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La basura no solo la arrojan directamente a la quebrada, sino también la dejan a orilla de calle. Las lluvias terminan arrastrando estos contaminantes a la quebrada, o en otros casos, terminan obstruyendo las alcantarillas y cunetas.

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Empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) iniciaron labores de limpieza en las cunetas de la colonia capitalina.

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) mantiene al Distrito Central en alerta verde por un lapso de 48 horas. La alerta fue emitida a las 11 de la noche del pasado miércoles.

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Las autoridades de la municipalidad del Distrito Central sostienen una reunión para evaluar si elevar el estado de alerta de verde a amarilla.

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Las fuertes lluvias no solo han dejado inundaciones, sino también deslizamientos en la colonia Villa Unión (sector 3) y La Laguna, dejando a más de 70 personas afectadas y viviendas destruidas.

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La saturación de las tierras por las lluvias provocó los deslizamientos, afectando a 13 hogares cuyos habitantes tuvieron que ser evacuados.

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