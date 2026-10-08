Basura en quebrada El Sapo aumenta riesgo de inundaciones en la 3 de Mayo

Durante la Semana Morazánica las lluvias se han hecho presentes en la capital y los pobladores de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela temen por inundaciones ante los acumulados de basura en la quebrada El Sapo. Más detalles a continuación.
Desde el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostican para este jueves más precipitaciones en diferentes regiones del país, entre ellas, la capital Distrito Central.
Las lluvias de ayer -miércoles 7 de octubre- fueron intensas en diferentes barrios y colonias. En el caso de la colonia 3 de Mayo, ciertos sectores eran intransitables por la gran cantidad de basura.
Residentes de este sector compartieron en sus redes sociales como la calle parecía un "mar" en el que se veían botellas plásticas, cartones, bolsas y otros desechos flotando en las aguas.
Los habitantes del sector 1 de la colonia 3 de Mayo aseguraron que las calles se asemejaban más a un río. Y es que por la basura, la quebrada de El Sapo se desbordó con mayor facilidad.
Algunas viviendas se ubican muy cerca del caudal de la quebrada y con los pronósticos para este jueves, manifestaron estar preocupados por posibles anegaciones.
El desbordamiento de la quebrada de El Sapo parece una historia que nunca acaba. Año tras año en la temporada lluviosa, siempre se encuentran grandes acumulados de basura en este cauce.
La mayoría de capitalinos sabe que cuando sube el nivel de esta quebrada, su caudal se torna violento. Pese a ello, muchos ciudadanos reinciden en seguir contaminándola, aunque ya conozcan de antemano las consecuencias.
Los vecinos del sector 1 denuncian que pobladores de otras zonas aledañas arrojan todo tipo de desechos, incluyendo animales muertos.
Preocupados por las posibles anegaciones, algunos residentes han improvisado barricadas con sacos de arena para intentar prevenir que el agua entre a sus casas.
La basura no solo la arrojan directamente a la quebrada, sino también la dejan a orilla de calle. Las lluvias terminan arrastrando estos contaminantes a la quebrada, o en otros casos, terminan obstruyendo las alcantarillas y cunetas.
Empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) iniciaron labores de limpieza en las cunetas de la colonia capitalina.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) mantiene al Distrito Central en alerta verde por un lapso de 48 horas. La alerta fue emitida a las 11 de la noche del pasado miércoles.
Las autoridades de la municipalidad del Distrito Central sostienen una reunión para evaluar si elevar el estado de alerta de verde a amarilla.
Las fuertes lluvias no solo han dejado inundaciones, sino también deslizamientos en la colonia Villa Unión (sector 3) y La Laguna, dejando a más de 70 personas afectadas y viviendas destruidas.
La saturación de las tierras por las lluvias provocó los deslizamientos, afectando a 13 hogares cuyos habitantes tuvieron que ser evacuados.