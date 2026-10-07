Liberarán agua de Los Laureles tras superar el 70% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) permitirá durante los próximos dos días que parte del agua de la represa Los Laureles continúe saliendo de forma controlada por el vertedero, luego de la recuperación de sus niveles debido a las lluvias de los últimos días.
La medida fue anunciada por UMAPS mediante un comunicado, en el que explicó que el objetivo es permitir el rebose controlado del embalse antes de proceder con el levantamiento completo de las cortinas inflables.
Actualmente, Los Laureles se encuentra al 73.34% de su capacidad, mientras que la represa La Concepción registra un nivel de 31.96%.
De acuerdo con UMAPS, la salida temporal de agua responde a criterios técnicos relacionados con las primeras lluvias intensas, que suelen arrastrar hacia los embalses materiales acumulados en las zonas de aporte.
Entre estos se encuentran lodo, sedimentos, basura y materia orgánica, que llegan a las represas con el agua de lluvia.
La institución explicó que permitir la salida controlada de parte del caudal por el vertedero contribuye a mejorar las condiciones del agua almacenada y facilita su posterior tratamiento para consumo humano.
Durante este proceso, UMAPS también revisará el funcionamiento y la seguridad de las cortinas inflables instaladas en la represa Los Laureles.
La unidad indicó que las cortinas serán levantadas una vez que las pruebas técnicas confirmen su correcto funcionamiento y que las condiciones del agua sean adecuadas.
El procedimiento tiene como objetivo almacenar la mayor cantidad de agua posible una vez concluida la revisión de las estructuras.
Recuperación de Los Laureles
La recuperación de Los Laureles se produce después de las lluvias registradas durante los últimos días en las zonas que aportan agua al embalse. Uno de los sectores donde las precipitaciones han sido constantes es Lepaterique.
Residentes de la zona afirmaron que durante la jornada de ayer se registraron aproximadamente ocho horas consecutivas de lluvia. Además, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) mantiene pronósticos de precipitaciones para ese sector.
Estas condiciones podrían favorecer que el nivel de Los Laureles continúe aumentando durante los próximos días, debido a que las lluvias en las zonas de aporte incrementan el caudal que llega a la represa.
Mientras tanto, UMAPS indicó que continuará monitoreando la represa y el suministro de agua, que seguirá distribuyéndose de acuerdo con los horarios establecidos.
La situación de Los Laureles contrasta con la de La Concepción, que actualmente se encuentra al 31.96% de su capacidad. Por ello, el comportamiento de las lluvias durante los próximos días seguirá siendo determinante para la recuperación de ambas fuentes de abastecimiento de la capital.