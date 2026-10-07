Liberarán agua de Los Laureles tras superar el 70% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) permitirá durante los próximos dos días que parte del agua de la represa Los Laureles continúe saliendo de forma controlada por el vertedero, luego de la recuperación de sus niveles debido a las lluvias de los últimos días. La medida fue anunciada por UMAPS mediante un comunicado, en el que explicó que el objetivo es permitir el rebose controlado del embalse antes de proceder con el levantamiento completo de las cortinas inflables. Actualmente, Los Laureles se encuentra al 73.34% de su capacidad, mientras que la represa La Concepción registra un nivel de 31.96%.

De acuerdo con UMAPS, la salida temporal de agua responde a criterios técnicos relacionados con las primeras lluvias intensas, que suelen arrastrar hacia los embalses materiales acumulados en las zonas de aporte. Entre estos se encuentran lodo, sedimentos, basura y materia orgánica, que llegan a las represas con el agua de lluvia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución explicó que permitir la salida controlada de parte del caudal por el vertedero contribuye a mejorar las condiciones del agua almacenada y facilita su posterior tratamiento para consumo humano. Durante este proceso, UMAPS también revisará el funcionamiento y la seguridad de las cortinas inflables instaladas en la represa Los Laureles. La unidad indicó que las cortinas serán levantadas una vez que las pruebas técnicas confirmen su correcto funcionamiento y que las condiciones del agua sean adecuadas. El procedimiento tiene como objetivo almacenar la mayor cantidad de agua posible una vez concluida la revisión de las estructuras.

Recuperación de Los Laureles