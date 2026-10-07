Más de 1,000 personas vigilan zonas de riesgo por lluvias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 personas, entre miembros de los Comités de Emergencia Local (Codeles) y brigadistas, permanecen distribuidas en barrios y colonias del Distrito Central para vigilar y reportar cualquier eventualidad provocada por las lluvias. Los equipos forman parte de la estructura de vigilancia que las autoridades mantienen activa durante la temporada lluviosa, principalmente en sectores con antecedentes de inundaciones, deslizamientos y otras afectaciones. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que los Codeles cuentan con el apoyo de brigadistas para realizar estas labores de vigilancia.

“Además de los Codeles hay una estructura de barrios que son brigadistas, que ellos también se suman a esta labor, que nos permite que entre Codeles y brigadistas tengamos más de mil personas en barrios y colonias pendientes de notificar cualquier eventualidad”, informó Quiñónez. La presencia de este personal permite mantener la vigilancia desde las comunidades y comunicar a las autoridades cuando las lluvias generan alguna situación que pueda poner en riesgo a los habitantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El monitoreo se concentra especialmente en las zonas que aparecen en los registros de emergencia como sectores vulnerables. En total, 763 barrios y colonias de la capital están identificados como zonas de riesgo. De ese número, según el Cuerpo de Bomberos, 220 sectores presentan propensión a sufrir inundaciones, por lo que se mantienen entre los puntos que requieren mayor atención durante las precipitaciones. Entre las zonas que las autoridades mantienen vigiladas debido a su historial de vulnerabilidad están Alto de la Mololoa, La Sosa, La Travesía, La Era y La Fuente. Estos sectores han mostrado vulnerabilidad frente a las lluvias en años anteriores, por lo que forman parte de los lugares donde se mantiene activa la vigilancia comunitaria. También aparecen las colonias Cantarero López, José Ángel Ulloa, La Brasilia, El Lolo, Zapote Norte, Zapote Centro, 3 de Mayo, La Iberia y 21 de Febrero.