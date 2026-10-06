Bulevares y calles de la capital se descongestionan por el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- El bullicio habitual de Tegucigalpa y Comayagüela parece haberse tomado una pausa durante el Feriado Morazánico, mientras miles de capitalinos abandonan la ciudad para desplazarse hacia diferentes destinos del país.

Las principales calles, avenidas y bulevares del Distrito Central presentan una circulación vehicular mucho menor a la acostumbrada, cuando comienza el asueto del feriado Morazánico.

Desde tempranas horas, sectores que normalmente concentran largas filas de vehículos registran un tránsito fluido, permitiendo que quienes permanecen en la capital puedan desplazarse con mayor facilidad.

El bulevar Suyapa, una de las principales vías de Tegucigalpa, luce despejado durante estas jornadas de descanso, cuando normalmente el paso de vehículos se intensifica desde las primeras horas de la mañana.