Bulevares y calles de la capital se descongestionan por el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- El bullicio habitual de Tegucigalpa y Comayagüela parece haberse tomado una pausa durante el Feriado Morazánico, mientras miles de capitalinos abandonan la ciudad para desplazarse hacia diferentes destinos del país.
Las principales calles, avenidas y bulevares del Distrito Central presentan una circulación vehicular mucho menor a la acostumbrada, cuando comienza el asueto del feriado Morazánico.
Desde tempranas horas, sectores que normalmente concentran largas filas de vehículos registran un tránsito fluido, permitiendo que quienes permanecen en la capital puedan desplazarse con mayor facilidad.
El bulevar Suyapa, una de las principales vías de Tegucigalpa, luce despejado durante estas jornadas de descanso, cuando normalmente el paso de vehículos se intensifica desde las primeras horas de la mañana.
Una situación similar se observa en el bulevar Centroamérica, el bulevar Fuerzas Armadas, el anillo periférico, la calle real de Comayagüela y otras vías que conectan diferentes sectores de la capital.
Cada año durante la Semana Morazánica y otros feriados la población aprovecha los días de descanso para visitar familiares, regresar a sus lugares de origen o conocer destinos turísticos.
Según estimaciones de la La Alcaldía Municipal del Distrito Central, el flujo vehicular puede reducirse hasta en un 70% durante los feriado, debido a la salida de miles de personas de la capital.
Desde el fin de semana, muchas familias comenzaron a preparar sus maletas y emprender el viaje hacia distintos puntos de Honduras, mientras otras personas optaron por permanecer en la capital y aprovechar la tranquilidad de sus calles.
Las salidas hacia el norte, sur y oriente concentran buena parte del movimiento de los viajeros, especialmente en los momentos en que aumenta la cantidad de familias que dejan Tegucigalpa para disfrutar del descanso.
El panorama contrasta con el que se vive durante una jornada normal, cuando miles de vehículos se concentran en los principales bulevares y las horas pico generan congestionamientos que dificultan el desplazamiento por la ciudad.