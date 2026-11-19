Tegucigalpa, Honduras. -Uno de cada 10 bebés que nacen en el Hospital Materno Infantil llega al mundo antes de completar el período de gestación, una situación asociada, entre otros factores, a complicaciones de salud durante el embarazo. Los trastornos hipertensivos figuran entre los factores relacionados con los partos prematuros, explicó Armando Berlioz, neonatólogo de la Sala de Recién Nacidos. Entre estas complicaciones destacan la preeclampsia y la eclampsia, condiciones que pueden poner en riesgo la salud de la madre y el bebé y obligar a adelantar el nacimiento.

La ruptura prematura de membranas también está entre las causas asociadas con los nacimientos antes de completar el período de gestación. Otro de los factores mencionados por el especialista son los embarazos múltiples, que requieren constante seguimiento médico durante la gestación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante estos riesgos, Berlioz recomendó a las mujeres planificar sus embarazos y acudir a los controles prenatales para vigilar su evolución e identificar posibles complicaciones.

Atención para los bebés prematuros

Los recién nacidos que llegan antes de tiempo pueden necesitar cuidados especializados, por lo que reciben atención especializada en la Sala de Recién Nacidos del Hospital Escuela. En esta unidad los pequeños cuentan con monitoreo permanente y reciben soporte, calor y nutrición, de acuerdo con las necesidades de cada bebé. La atención se brinda las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante un equipo preparado para atender a los recién nacidos prematuros.