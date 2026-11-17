Tegucigalpa, Honduras.-La Navidad también se construye con pequeños actos de solidaridad. Una familia que dona un juguete, compañeros de trabajo que organizan una colecta o amigos que se unen por una causa pueden hacer la diferencia cuando comparten un mismo propósito.
Con ese espíritu, EL HERALDO impulsa nuevamente su campaña Regale un Juguete en Navidad, una iniciativa que desde hace 23 años reúne a hondureños solidarios para llevar obsequios a niños de sectores vulnerables del Distrito Central.
Para este 2026, la invitación está abierta a empresas, familias y ciudadanos que deseen aportar juguetes nuevos, resistentes y seguros.
Se recomiendan pelotas, muñecas, carritos, juegos de mesa, rompecabezas y materiales didácticos.
Se solicita evitar juguetes bélicos y artículos que dependan de baterías costosas.La recolección se realizará a partir de este 18 de noviembre.
Las donaciones podrán entregarse en las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, salida al sur de Tegucigalpa.
También se contempla la posibilidad de realizar aportaciones económicas para adquirir juguetes al por mayor, mediante coordinación con los responsables de la campaña.
Para obtener información sobre cómo participar, puede comunicarse al 9940-0221.
Esta Navidad, súmese a Regale un Juguete en Navidad 2026 y convierta su solidaridad en una acción compartida.