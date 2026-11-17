Tegucigalpa, Honduras.-La Navidad también se construye con pequeños actos de solidaridad. Una familia que dona un juguete, compañeros de trabajo que organizan una colecta o amigos que se unen por una causa pueden hacer la diferencia cuando comparten un mismo propósito.

Con ese espíritu, EL HERALDO impulsa nuevamente su campaña Regale un Juguete en Navidad, una iniciativa que desde hace 23 años reúne a hondureños solidarios para llevar obsequios a niños de sectores vulnerables del Distrito Central.

Para este 2026, la invitación está abierta a empresas, familias y ciudadanos que deseen aportar juguetes nuevos, resistentes y seguros.