Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó este lunes la campaña de prevención "Cero pólvora 2026" con la que se busca reducir el número de niños víctimas de quemaduras en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.
Para ello, la municipalidad estableció multas desde 5 mil hasta 60 mil lempiras para los lugares que distribuyan pólvora, para lo cual se desarrollarán operativos en los dintintos extremos de la capital.
La iniciativa está orientada a sensibilizar a las familias capitalinas sobre los riesgos de manipular productos pirotécnicos y las consecuencias irreversibles que pueden provocar, especialmente en los menores de edad.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, detalló que como autoridad no le interesa tanto cuánto se recaude en multas, sino que el número de niños quemados al final del año sea el menor posible. "El número que queremos ver es que tuvimos cero niños quemados este fin de años", señaló.
"Los cohetes no son juguetes, la explosión de un mortero dura un segundo, pero las secuelas durarán toda una vida", lamentó.
La municipalidad de la capital anunció además que durante la época navideña tendrán una serie de actividades en la ciudad para que las familias disfruten sanamente sin recurrir a la pólvora.
Actualmente, en la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem) permanece alrededor de 14 menores con quemaduras de distinta índole, entre ellos por manipulación de pólvora. Por lo que la campaña busca evitar que ocurran más tragedias que afecten a la población más joven de Honduras.