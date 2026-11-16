Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó este lunes la campaña de prevención "Cero pólvora 2026" con la que se busca reducir el número de niños víctimas de quemaduras en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.

Para ello, la municipalidad estableció multas desde 5 mil hasta 60 mil lempiras para los lugares que distribuyan pólvora, para lo cual se desarrollarán operativos en los dintintos extremos de la capital.

La iniciativa está orientada a sensibilizar a las familias capitalinas sobre los riesgos de manipular productos pirotécnicos y las consecuencias irreversibles que pueden provocar, especialmente en los menores de edad.