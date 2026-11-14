¡No más negocios en Las Uvas! Vecinos piden a autoridades frenar permisos de operación

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Al grito de ¡No más negocios en Las Uvas! en los altoparlantes, los vecinos de residencial Las Uvas protestan este sábado para exigir a las autoridades que pongan orden en la emisión de permisos de operación para negocios en la zona y de construcción de nuevos proyectos. Los vecinos lamentan que el secto residencial en la actualidad se haya convertido progresivamente en una zona comercial, donde algunos negocios, según denuncian, abusan de los horarios de funcionamiento y hasta de los accesos en las calles como estacionamiento. Esta situación ha provocado la saturación de las calles con vehículos, lo que dificulta el libre tránsito y afecta la circulación de quienes residen en el sector.

Denuncian que algunos negocios que operan como pulperías y mercaditos en realidad están dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. También que algunos negocios se están tomando espacios que los está dejando sin acceso a la calle. Liliana Aguilar, del patronato de Las Uvas, denunció que otro de los problemas que están enfrentando es que la Alcaldía podría permitir que los complejos habitaciones Hacienda Real y Vista Real usen el bulevar de Las Uvas como libramiento, "ya son cinco residenciales las que pasan por este bulevar y más conexiones vendrían a saturar aún más el tráfico pesado en la zona". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las Uvas ya funciona como salida y acceso al anillo periférico de varios proyectos residenciales lo que ha venido a colapsar el paso, donde a diario se hacen largas filas de vehículos.